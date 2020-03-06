Скандального Харви Вайнштейна после операции перевели в крупнейшую в мире колонию

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна 24 февраля 2020 года признали виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании. После ареста его отправили в больницу, где ему сделали операцию на сердце. Теперь продюсера перевели в крупнейшую в мире исправительную колонию.

Скандальному продюсеру провели операцию на сердце. Его представитель говорит, что Харви имплантировали стент для устранения сердечной непроходимости. Харви Вайнштейну суд должен вынести окончательный приговор 11 марта. Об этом сообщает издание BBC.

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Киномагната сразу после операции в медицинском центре Белвью, который посещают самые уважаемые личности США, доставили в крупнейшую в мире тюрьму на острове Райкерс.

В среду вечером ему сделали коронарное стентирование. Это заняло четыре часа, после этого Вайнштейна выписали из больницы около часа дня, а затем переместили под стражу в Северный лазарет Райкерс

– рассказал представитель продюсера.

Что известно о тюрьме на острове Райкерс?На острове Райкерс расположены десять отдельных тюрем, которые образуют целый комплекс. Также в него входят школы, игровые площадки, часовни, спортзалы, магазины, парикмахерские, хлебопекарня, электростанция, автобусный парк и автомойки. Для заключенных построили целый городок.



Однако осенью 2016 года сообщали о закрытии исправительной колонии. Главной причиной этого стали нарушения со стороны надзирателей и администрации, а также плохое управление. Городской совет Нью-Йорка проголосовал за закрытие тюрьмы, что должно произойти до 2026 года.



Крупнейшая в мире тюрьма на острове Райкерс / Фото из открытых источников