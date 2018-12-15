Скандальные Лобода и Лорак засветились на закрытой вечеринке в Киеве: видео

Украинские певицы Светлана Лобода и Ани Лорак, которые любят гастролировать в России, выступили на закрытой новогодней вечеринке в одном из отелей Киева.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео и фото, которые опубликовали пользователи в социальных сетях.

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"Лорак выступала на корпоративе в Киеве в Career at Fairmont Grand Hotel Kyiv", – говорится на публичной странице в Instagram @lorak__events.

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Также другая певица, которая активно выступает в РФ, Светлана Лобода выступила на вечеринке в ярком платье-мини. Добавим, что накануне она перенесла операцию на почке.

О своем выступлении Лобода самостоятельно сообщила в социальных сетях, опубликовав видео.

Смотрите видео: выступление Светланы Лободы в Киеве

Что интересно, ведущими корпоратива стали Дядя Жора и Леся Никитюк, а среди гостей были участники групп KAZKA и Mozgi, Верка Сердючка, а также российский актер и певец Артур Пирожков.