Скандальные заявления Сергея Полунина закрыли ему путь на французскую сцену: неожиданные детали

118 Читати новину українською
Скандальные заявления Сергея Полунина закрыли ему путь на французскую сцену
Скандальные заявления Сергея Полунина закрыли ему путь на французскую сцену / patrioty.org.ua

Украинский танцовщик балета Сергей Полунин, который отличился скандальными заявлениями о России, получил отказ от представителей Парижской оперы. Французы отозвали приглашение и уже сообщили ему о таком решении.

Об этом сообщает издание France 24.

По информации СМИ, Сергей Полунин должен был сыграть главную роль в постановке "Лебединое озеро". Премьеру анонсированного спектакля запланировали на февраль 2019 года. И пока представители Парижского театра усиленно готовятся к шоу, один из главных танцовщиков постановки получил отказ.

Читайте также: "Вы разрушили мою страну": скандальный Сергей Полунин рассказал свое отношение к Евромайдану

Причиной такого неожиданного решения стали гомофобные и сексистские заявления Сергея Полунина в сети. Танцовщик, который сделал татуировку с лицом Владимира Путина на груди, опубликовал резонансное сообщение в конце декабря.

Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергия создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета. Мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются играть роль мужчины... потому что вы – позор,
– заявил Сергей Полунин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Кроме этого, танцовщик балета разместил сообщение о пышнотелых людях. По словам Серия Полунина, нужно "давать пощечину тучным людям, которых встречаете. Это поможет им и будет побуждать к потере веса. Не уважайте лень!" Такое заявление вызвало шквал критики, в частности, среди коллег Сергея Полунина. Поэтому представители Парижского театра отметили, что мысли скандального украинца противоречат их политике, поэтому он не выйдет на сцену в спектакле "Лебединое озеро".

КАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОСКАНДАЛИЛСЯ СЕРГЕЙ ПОЛУНИН: ХРОНИКА
Теги: LifeStyle
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые громкие концерты января 2019 года: куда пойти в Киеве
сегодня 14:30 Самые громкие концерты января 2019 года: куда пойти в Киеве
106
Тренд – белое платье: топ-10 образов на Critics' Choice Awards 2019
сегодня 13:16 Тренд – белое платье: топ-10 образов на Critics' Choice Awards 2019
154
Critics' Choice Awards 2019: провальные образы на красной дорожке
сегодня 12:32 Critics' Choice Awards 2019: провальные образы на красной дорожке
75
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
сегодня 10:43 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 172
Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
13 января 17:14 Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
Анастасія Манюхіна 271
От моделей к певиц: самые громкие романы актера Орландо Блума
13 января 15:21 От моделей к певиц: самые громкие романы актера Орландо Блума
342
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук