Скандальные заявления Сергея Полунина закрыли ему путь на французскую сцену: неожиданные детали

Украинский танцовщик балета Сергей Полунин, который отличился скандальными заявлениями о России, получил отказ от представителей Парижской оперы. Французы отозвали приглашение и уже сообщили ему о таком решении.

Об этом сообщает издание France 24.

По информации СМИ, Сергей Полунин должен был сыграть главную роль в постановке "Лебединое озеро". Премьеру анонсированного спектакля запланировали на февраль 2019 года. И пока представители Парижского театра усиленно готовятся к шоу, один из главных танцовщиков постановки получил отказ.

Читайте также: "Вы разрушили мою страну": скандальный Сергей Полунин рассказал свое отношение к Евромайдану

Причиной такого неожиданного решения стали гомофобные и сексистские заявления Сергея Полунина в сети. Танцовщик, который сделал татуировку с лицом Владимира Путина на груди, опубликовал резонансное сообщение в конце декабря.

Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергия создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета. Мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются играть роль мужчины... потому что вы – позор,

– заявил Сергей Полунин.

Кроме этого, танцовщик балета разместил сообщение о пышнотелых людях. По словам Серия Полунина, нужно "давать пощечину тучным людям, которых встречаете. Это поможет им и будет побуждать к потере веса. Не уважайте лень!" Такое заявление вызвало шквал критики, в частности, среди коллег Сергея Полунина. Поэтому представители Парижского театра отметили, что мысли скандального украинца противоречат их политике, поэтому он не выйдет на сцену в спектакле "Лебединое озеро".