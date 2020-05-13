Скандальный фильм "ДАУ" попал в топ-30 новинок года от The Guardian

Кинолента российского режиссера Ильи Хржановского "Дау. Наташа" недавно вызвала немалое возмущение в сети. Изнасилование и насилие – это далеко не все, что можно увидеть в фильме. Но, несмотря на скандал, эксперты The Guardian включили "ДАУ" в рейтинг лучших новинок года.

Соответствующую информацию издатели разместили на официальном сайте. Представители The Guardian оценили все фильмы, которые вышли на большой экран в Великобритании и составили топ-30 лучших новинок 2020 года.

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Интересно, что в рейтинг престижного издания вошли как оскароносные фильмы "1917" и "Паразиты", так и скандальное "ДАУ. Наташа". Кинолента Ильи Хржановского, которая наполнена сценами насилия, заняла предпоследнюю, 29-ю ступень.

"ДАУ. Наташа" показывает причудливый способ того, как в тоталитарных обществах сосуществуют нормальное и ненормальное, банальное и гротескное, а также человеческое и нечеловеческое... Фильм дает нам заглянуть в комнату 101, со всем ее террором и произволом", – говорится в рецензии The Guardian.



Скандальный фильм "ДАУ. Наташа" вошел в рейтинг The Guardian / Кадр из фильма

Что известно о фильме "ДАУ. Наташа"

В конце апреля 2020 года в сети появилась резонансная новость: российский режиссер Илья Хржановский представил скандальные фильмы "ДАУ", снятые в Харькове. Возмущение вызвали сцены насилия, которые можно увидеть в 13 кинолентах. Каждая часть проекта содержала особо жестокие кадры, а в "Дегенерации" даже было издевательства над младенцами, взятых из харьковского приюта.

Но не меньшим скандалом отметилась " ДАУ. Наташа". В центре сюжета – история женщины, которая работает в буфете в институте. Однажды к ним приезжают зарубежные ученые, поэтому Наташа с коллегой Ольгой устраивают громкий пир. Вечер главная героиня завершает в постели с французом Люком Биже. После этого женщина оказывается на многочисленных допросах КГБ с применением пыток.

Зрителей и критиков ошеломило то, что сцены с опьянением и насилием слишком реалистичны. В частности, в киноленте мужчина насилует буфетчицу бутылкой. Впоследствии актеры фильма "ДАУ" признались, что даже интимные сцены им не позволяли имитировать, а все, что видно в кадре, они пережили на самом деле. В то же время Илья Хржановский заверил, что героиня "Наташи" дала согласие на провокационную насильственную сцену.

Сейчас украинские прокуроры открыли уголовное производство за пытки, создание и распространение видео, которое пропагандирует насилие.