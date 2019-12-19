Скандальный американский рэпер Tekashi 6ix9ine попал за решетку: известна причина

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Рэпер Tekashi 6ix9ine попал за решетку / Instagram / @6ix9ine

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (настоящее имя – Дэниел Эрнандес) осудили за участие в бандитской группировке. Артист будет отбывать наказание за решеткой в течение 2 лет.

Как сообщает CNN, рассмотрение дела состоялось в окружном суде Нью-Йорка. Служители Фемиды признали 23-летнего рэпера Tekashi 6ix9ine виновным и присудили 2 года заключения. По данным следствия, артист был участником банды Nine Trey Gangsta Bloods, которую основали преступники из тюрьмы на острове Райкерс.

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Известно, что участники банды были причастны к серии убийств и ограблений на Восточном побережье США, а также сбыту наркотиков. Рэпер Tekashi 6ix9ine уже дал показания и публично признал себя виновным в нескольких преступлениях группировки. Кроме этого, он не скрывал, что вступил в группировку в 2017 году, однако покинул ее меньше, чем через год.

Дэниел Эрнандес решил сотрудничать со следствием, поэтому вместо 47 лет заключения получил только 2. Рэпер рассекретил имена других участников банды, причастных к разбойным преступлениям. Судья Пол Енгельмаер отметил, что Tekashi 6ix9ine стал "главной фигурой в жестокой банде", вызвал хаос в Нью-Йорке и использовал банду как свой "личный отряд".

Я принимал много ужасных решений, но это не делает меня плохим человеком,
– ответил на обвинения рэпер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 6ix9ine (@6ix9ine)

Во время судебного заседания Tekashi 6ix9ine извинился за все преступления, которые он делал в составе банды. Также артист обратился к семье и сторонникам с просьбой не осуждать его за неправильные решения.

Кроме заключения, американский рэпер в течение 5 лет будет находиться под административным надзором. Также Tekashi 6ix9ine присудили 300 часов общественных работ, к которым он приступит после своего освобождения.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости США LifeStyle Криминальные новости Судьи
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