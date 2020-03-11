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Скандальный Харви Вайнштенш загремит за решетку на 23 года: решение суда

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В США определились с приговором для похотливого голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Мужчина, которого десятки звезд обвинили в домогательствах и изнасилованиях, сядет в тюрьму на 23 года.

Об этом сообщает The New York Times. Соответствующее решение служители Фемиды приняли сегодня, 11 марта. На финальном заседании присутствовал Харви Ванштейн и его адвокаты.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Харви Вайнштейн Голливуд Кино LifeStyle
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