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Скандальный клип украинца для группы "Ленинград" претендует на международную премию

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Украинский режиссер Леонид Колосовский оказался в списке номинантов международной премии Berlin Music Video Awards 2020. Награду он может получить за провокационный клип, созданный для российской группы "Ленинград".

Речь идет о ролике "I_ $ USS", который вышел в июне 2019 года. В первую премьерную неделю клип Леонида Колосовского собрал более 6 миллионов просмотров, а за полгода отметка превысила 20 миллионов. Такой успех провокационного видео группы "Ленинград" привлек внимание мирового сообщества, а украинец поборется за победу на Berlin Music Video Awards. В списке номинантов – клипы Coldplay, Seed и Little Big.

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По сюжету скандального ролика, девушка влюбляется в мужчину, который очень похож на Иисуса. Однако под действием наркотиков она оказывается лицом к лицу со своими страхами. Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди общественности, а некоторые пользователи сети назвали видео "откровенным богохульством". Интересно, что в первые секунды видео Леонид Колосовский пояснил, что клип не имеет целью оскорбить верующих.

У нас была идея рассказать историю конкретной девушки, которая влюбляется в мужчину – внешне он похож на Иисуса, а точнее на тот образ, который ей трактовало искусство. У нее возникают определенные фантазии и чувства, а под влиянием веществ девушка начинает видеть не только мужчину, но и различные страхи и тревоги. Этот замысел мы и воплотили в жизнь,
– пояснил Леонид Колосовский.

Сейчас организаторы Berlin Music Video Awards еще принимают последние заявки на международную премию. Награждение победителей состоится в конце мая в немецком Берлине.

"Ленинград" – "I_ $ USS": смотрите провокационный клип группы

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Музыка Награды Скандал
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