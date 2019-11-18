Скандальный концерт Ирины Билык: вернут ли организаторы деньги за билеты

12 ноября Ирина Билык выступила в Харькове. Однако участие украинской певицы в концерте обернулась громким скандалом: люди обратились к правоохранителям с требованием вернуть им деньги. Все потому, что Ирина Билык спела всего 3 песни. Организаторы выступления впервые прокомментировали скандал.

Как они сообщили ТСН, в афише не было указания на то, что этот концерт будет сольным выступлением Ирины Билык. Представители шоу уверяют, что не обманывали зрителей, ведь во всех афишах указали, что это "парад звезд". Поэтому украинцы, отдавшие за билет более тысячи гривен, могут не получить обратно денег.

Читайте также: После концерта Ирины Билык в Харькове люди обратились в полицию: детали скандала

Кроме этого, организаторы концерта попались на еще одном обмане. Согласно с афишей, на концерте должен был выступить хореограф Григорий Чапкис. Однако сам легендарный танцовщик не знал о запланированном мероприятии, ведь его никто туда не приглашал.

Меня никто не предупредил, никто ни о чем не говорил. И вдруг мне говорят, что есть рекламы, в которых написано о выступлении Чапкиса,

– рассказал легендарный хореограф.

Вместе с тем организаторы концерта в очередной раз отметили, что это не мошенничество и они не вводили никого в заблуждение. Почти все деньги, полученные за билеты, отдали за аренду филармонии. Поэтому алгоритм возврата средств даже не обсуждают.

Скандальный концерт Ирины Билык / Internet Billet

Что известно о скандальном концерте Ирины Билык

15 ноября Ирина Билык обратилась к поклонникам с важным заявлением. Артистка решила прокомментировать свое выступление в Харькове, поскольку ей написали возмущенные меломаны.

В обращении Ирина Билык отметила, что выполнила все условия, прописанные в договоре с организаторами концерта. Это не было ее сольное выступление, поэтому артистка спела три песни, как и было оговорено перед событием. Однако поклонники не знали этих деталей, поэтому, отдав тысячу гривен за билеты, не сдерживали негодование и обратились к правоохранителям.

Пишу эти строки, потому что мне обидно за вас!.. Мое выступление в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить,

– заявила Ирина Билык.

Кроме этого, артистка призналась, что тоже в гневе от мошеннической схемы, в которой она фигурировала. Ирина Билык утверждает, что тоже является жертвой в этом инциденте. Для поклонников она анонсировала всеукраинское турне, которое будет состоять исключительно из сольных многочасовых выступлений.

"Я в гневе и забыла когда в последний раз была так расстроена... Я хочу пожелать вам всем, вашим близким и родным никогда в своей жизни не встречать таких жадных к наживе людей. Впереди у меня грандиозный тур и там, обещаю, мы с вами оторвемся по полной!"– добавила Ирина Билык.