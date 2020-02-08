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Скандальный Остапчук подарит деньги тому, кто его обидит

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Владимир Остапчук / Instagram / @vova_ostapchuk

Телеведущий Владимир Остапчук продолжает провоцировать обсуждения вокруг скандала с его разводом. На этот раз шоумен решил подарить кругленькую сумму тому, кто выскажется о нем хуже всего.

Владимир Остапчук не прекращает создавать ажиотаж вокруг темы относительно своего развода с Еленой Войченко. Ведущий на своей инстаграм странице объявил о розыгрыше денежного приза.

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Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно только оставить оскорбительный комментарий под публикацией Остапчука.

Хейт, ненависть, осуждение... Я больше не воспринимаю их как негативные эмоции. На самом деле, за каждым из ваших гневных сообщений в мой адрес я вижу желание помочь. Защитить и, возможно, даже сделать лучшим меня самого (как это ни странно),
– пишет Владимир.

Он признался, что принимает негатив со стороны хейтеров и благодарен им за все те слова, которые сказали ему.

Моя благодарность вам должна быть не только на словах. Я хочу отдать кому-то из вас 5 тысяч гривен, которые заработал, продавав худи (и заплатив налог). Не волнуйтесь, все необходимые деньги я регулярно отправляю Елене укрпочтой (к сожалению, так требует законодательство),
– заявил ведущий.

Владимир сказал, что для того, чтобы стать участником розыгрыша, не нужно подписываться на него. Достаточно написать негативный комментарий под фото. Сегодня, 8 февраля, Остапчук назовет имя победителя.

Спасибо, что делаете меня лучше и чище. Искренне вам, Остапчук,
– закончил обращение к хейтерам Владимир.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Владимир Остапчук
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