Скандальный отец Меган Маркл прокомментировал роды звездной дочери

Герцогиня Сассекская Меган Маркл еще после королевской свадьбы завоевала расположение британцев. Однако ее скандальные родственники в течение года активно подогревали СМИ резонансными заявлениями. Особенно в этом отличился отец Меган – Томас Маркл.

Но, видимо, появление первенца герцогов Сассекских кардинально изменит родственные отношения. Как сообщает The Daily Mail, Томас Маркл уже успел поздравить свою дочку с рождением сына и порадовался за нее.

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"Я рад услышать, что у матери и ребенка все хорошо. Я горжусь тем, что мой внук родился в британской королевской семье, и я уверен, что он вырастет достойным человеком, чтобы служить короне и народу Великобритании с честью. Пусть Господь Бог благословит этого ребенка. Я желаю ему здоровья и счастья, а также поздравляю мою прекрасную доченьку герцогиню Меган и принца Гарри", – рассказал Томас Маркл.

Еще раньше, когда отец герцогини Сассекской только узнал о ее беременности, заявлял, что Меган Маркл будет замечательной мамой. Такого же мнения и представители королевской семьи, которые с восторгом поздравили супругов с рождением первенца.

И хоть с американскими родственниками у супруги принца Гарри напряженные отношения, ее мать Дориа Редлан поддерживает ее во всем. Так, мать Меган сейчас находится в Виндзорском замке и помогает своих дочери ухаживать за новорожденным сыном. В СМИ предполагают, что Дориа может явиться с герцогами Сассекскими на официальное знакомство общественности с их первенцем.

Какими скандалами отличился отец Меган Маркл? Томас Маркл часто попадал в скандальные новости СМИ. Перед королевской свадьбой мужчину подловили на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на браке принца Гарри и Меган Маркл. После серии резонансных новостей в СМИ он внезапно отказался вести свою дочь к алтарю, заявив, что имеет запланированную операцию. Журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы. Узнав о беременности своей звездной дочери, Томас Маркл перестал появляться в СМИ и рассказал, что она будет замечательной матерью.