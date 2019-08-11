Скандальный Полунин получил высокое звание в оккупированном Крыму

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Полунин стал исполняющим обязанности ректора Академии хореографии в оккупированном Севастополе
Полунин стал исполняющим обязанности ректора Академии хореографии в оккупированном Севастополе / Getty Images

Украинский артист балета Сергей Полунин, который не скрывает любви и привязанности к главе Кремля Владимиру Путину, получил высокое академическое звание в оккупированном Крыму.

Новым "достижением" скандальный танцовщик поделился на своей странице в Instagram, прикрепив фото "указа". Да, Полунин стал исполняющим обязанности "ректора" Академии хореографии в Севастополе, которая подотчетна российской власти.

Следует знать: Скандальный Полунин пожалел, что говорил о любви к Путину в Instagram

"Вчерашний указ о назначении исполняющим обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе", – написал он.


Скриншот с Instagram-страницы Полунина

Чем "прославился" Сергей Полунин?

В свой день рождения 20 ноября Сергей Полунин поблагодарил главу Кремля. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону и признался, что с детства видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.

Впоследствии танцовщик к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезубца.

Кто такой Сергей Полунин?Сергей, родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года выбрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей "убежал" из Королевского балета и отправился искать счастье и самореализацию в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.

В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 года по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать участвовать в американских фильмах и в модных фотосессиях. Сейчас Сергей Полунин проживает за границей, а в Москве получил российское гражданство.

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Теги: Новости Украины Новости политики LifeStyle Новости LifeStyle Аннексия Крыма Сергей Полунин
Источник: 24 канал
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