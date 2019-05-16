Скандальный Полунин пожалел, что говорил о любви к Путину в Instagram

Украинский артист балета Сергей Полунин, который оконфузился своими громкими заявлениями о поддержке и любви к главе Кремля Владимиру Путину, дал новое интервью в шоу "Вечерний Ургант". При разговоре он рассказал, как познакомился с любимой 25-летней фигуристкой Еленой Ильиных.

Публикации артиста балета в сети взбудоражили общественность. Даже Парижская опера отказалась сотрудничать с танцором из его заявления. Но таки что-то положительное и произошло с мужчиной в социальных сетях. По словам Полунина, он с девушкой познакомился в Instagram, когда Елена написала ему в личные сообщения.

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Артист балета признался, что многие из его постов стали разрушительными для него самого в результате, но знакомство с новой возлюбленной стало подарком судьбы.

Мы познакомились в Instagram. У меня был довольно странный период, когда я много чего там писал, даже разрушительного для себя. Я удалил все, что публиковал. Но перед тем как удалить, зашел в директ, куда вообще никогда в жизни не заглядывал. Листал, листал и вдруг остановился на сообщении Елены,

– сказал Полунин.

"О Instagram я тогда плохо думал: "Сколько же всего я себе порушил из-за этого!". И вот вдруг такой подарок. Как будто карму отработал", – добавил Сергей.

Смотрите интервью с Сергеем Полуниным: видео

Почему разгорелся скандал с участием Полунина?

В свой день рождения 20 ноября Сергей Полунин поблагодарил руководителя Кремля. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону и признался, что с детства видел в российском президенте Владимиру Путину "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.



Впоследствии танцор к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке-она у него в виде тризуба.

Кто такой Сергей Полунин?

Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.



В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях. Сейчас Сергей Полунин проживает за границей, а в Москве получил российское гражданство.