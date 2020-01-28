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Скандальный принц Эндрю отказался сотрудничать с ФБР по делу Джеффри Эпштейна

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Принц Эндрю / Instagram / @hrhthedukeofyork

Британский принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, решил не сотрудничать со следствием по делу Джеффри Эпштейна – его близкого друга, который был педофилом и занимался торговлей людьми.

В 2019 году вокруг персоны принца Эндрю развернулся большой скандал. Все началось с того, что известного американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, поскольку тот совершил самоубийство. Мужчину обвиняли в педофилии и торговли людьми, а поскольку принц Эндрю был близким другом обвиняемого, то тоже попал под подозрения правоохранителей. В частности, его обвиняют в сексуальных связях с Вирджинией Робертс, которой на тот момент было всего 17 лет.

Все подробности о скандале, в который попал британский принц Эндрю – читайте здесь

принц ендрю
Принц Эндрю и 17-летняя Вирджиния Робертс / BBC

Хотя и Букингемский дворец открещивался от любых скандальных обвинений, осенью 2019-го монарх вынужден был сложить свои королевские обязанности и долгое время публично не появлялся на людях. В одном из последних заявлений на канале BBC он подчеркивал, что будет активно сотрудничать со следствием, но этого не произошло. По информации BBC, аристократ отказался сотрудничать с ФБР. Прокурор Джеффри Берман заявил, что пока принц Эндрю "не проявил никакого сотрудничества со следствием" и проигнорировал просьбу о беседе.

Такое заявление поддержал и один из адвокатов, представляющий интересы жертв Эпштейна, Лиза Блум, призвав принца Эндрю "поступить правильно" и помочь ФБР.

Есть десятки женщин, которые утверждают, что они стали жертвами сексуального насилия со стороны этого хищника Джеффри Эпштейна. Пришло время всем, у кого есть информация, выступить и ответить на вопросы. Принц Эндрю сам обвиняется в противоправных сексуальных действиях, и он также провел много времени с Эпштейном. Пора перестать играть в игры и выйти вперед, чтобы поступать правильно и отвечать на вопросы,
– говорится в сообщении адвоката.

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Теги: LifeStyle Криминальные новости Новости LifeStyle Скандал Королівська сім'я
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