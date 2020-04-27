Скандальный режиссер Хржановский заявил, что не оставит руководящую должность в центре Бабий Яр

Российский режиссер и продюсер Илья Хржановский недавно получил широкий резонанс в СМИ из-за премьеру двух его кинолент – "Дау: Дегенерация" и "Дау: Наташа". Многие активисты просили лишить мужчину должности художественного руководителя мемориального центра Бабий Яр, но тот заявил, что сам уходить с поста не будет.

Об этом кинорежиссер рассказал в интервью Радио НВ после скандала с фильмом "Дау: Дегенерация", где для съемок были использованы дети-сироты из приюта в Харьковской области. В фильме "Дау: Наташа" также были кадры с женщинами, где были акты изнасилования и сексуальные домогательства. Хотя фильмы снимались с 2008 по 2014 годы, они впервые были представлены в 2019 году на фестивале "Берлинале", но европейские рецензенты в основном отказались писать отзывы на эти фильмы.

Стоит прочитать Издевательство над младенцами, Добкин и Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "Дау"

Я никуда не уйду сам. На эту работу меня пригласил наблюдательный совет, состоящий из довольно уважаемых во всем мире людей. И только наблюдательный совет может принять решение, чтобы я ушел с этой должности,

– заявил Хржановский.

Более того – режиссер добавил, что собирается продолжать работать над проектами в центре Бабий Яр, ведь так он может сделать больше для Украины: "Я считаю это лично для себя правильным и важным. Я считаю, что я могу сделать действительно уникальную и важную и для Украины, и для мира историю".

И хотя Илья Хржановский не объяснил, какие проекты планирует воплотить в жизнь, но отметил, что: "Человек должен приходить и получать опыт, который будет связан непосредственно с ним... Этот опыт должен быть индивидуальным и касаться любого человека".

Полное интервью Ильи Хржановского для Радио НВ:

Напомним, что за снятие Ильи Хржановского с должности художественного руководителя мемориального центра Бабий Яр активно выступал украинский волонтер и ведущий Сергей Притула. Шоумен подчеркивал, что человек, экранизировавший издевательства над младенцами и женщинами, не имеет никакого права решать, какой будет память украинцев об истории преступлений на нашей земле.

Добавим, что за съемки младенцев из приюта в фильме "Дау: дегенерация" детский омбудсмен Николай Кулеба написал обращение в полицию, чтобы выяснить, кто дал разрешение на съемку младенцев и действительно ли они были из детских домов. Сами же представители благотворительного фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" попросили зрителей не поддаваться общественному резонансу, вызванному вокруг фильмов режиссера Ильи Хржановского, ведь по их мнению "Мемориальный центр "Бабий Яр" и проект "Дау" – это совершенно разные проекты".