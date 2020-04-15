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Сергей Шнуров заболел коронавирусом: правда или фейк

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Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом / Instagram / @shnurovs

Российский певец Сергей Шнуров заявил, что заразился коронавирусом. Деталей лидер скандальной группы "Ленинград" решил не предоставлять, а впоследствии и вовсе опроверг свои слова.

О диагнозе Сергей Шнуров заявил во время общения с футболистом Александром Кержаковым, передает Lenta. Сделал он это в прямом эфире в инстаграме.

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Сергей Шнуров рассказал, что на время пандемии коронавируса переехал на дачу, что в Санкт-Петербурге. В магазин он ходит сам, используя маску и солнцезащитные очки, поэтому узнать скандального лидера группы "Ленинград" сложно. Однако гостей Сергей Шнуров не будет рад видеть, потому что, как заявил в инстаграм-эфире, болеет коронавирусом.

Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом,
– заявил Сергей Шнуров.

Кроме этого, музыкант признался, что хотел бы пойти в Госдуму и заразить депутатов. Тогда, по словам Сергея Шнурова, можно было бы обновить состав правительства.

"Блин, пока не пускают. Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну", – добавил он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs)

Но не успела новость облететь изданиями, как появилось опровержение о болезни Сергея Шнурова. Скандальный артист заявил, что пошутил и не имеет симптомов коронавируса, а новости – не что иное, как стремление медиа создать сенсацию.

"Инфоглисты завелись в медиа уже давно и пытаются сожрать и без того больной информационный организм. Все для и ради сенсации. Контекст шутливой беседы и разговоры ни о чем, еще ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире в инстаграме. Если я заболею, непременно об этом сообщу", – заявил российский певец.

 

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные болезни Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости России LifeStyle
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