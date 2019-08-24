Скарлетт Йохансон стала самой дорогой актрисой Голливуда: рейтинг Forbes

Издание Forbes признало Скарлетт Йохансон самой высокооплачиваемой актрисой в мире. 34-летняя звезда заработала в течение года с июня 2018 по июнь 2019 – 56 миллионов долларов.

Как говорится в издания Forbes, значительную прибыль актрисе принесла роль Наташи Романовой (Черная вдова) в фильме "Мстители: Финал". Лента стала самой кассовой в истории.

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Что интересно, Йоханссон возглавляет рейтинг журнала Forbes второй год подряд. В прошлом году она заработала 40,5 миллионов долларов.



Скарлетт Йохансон / Getty Images

Второе место занимает звезда сериала "Американская семейка" София Вергара – 44,1 миллиона долларов.



София Вергара / Getty Images

Третье место – актриса "Большая маленькая ложь", "Блондинка в законе" Риз Уизерспун с состоянием в размере 35 миллионов долларов.



Риз Уизерспун / Getty Images

В первой десятке также оказались: Николь Кидман (34 миллиона долларов) и Дженнифер Энистон (28 миллионов долларов), Кейли Куоко (25 миллионов долларов), Элизабет Мосс (24 миллиона долларов), Марго Робби (23,5 миллиона долларов), Шарлиз Терон (23 миллиона долларов) и Эллен Помпео (22 миллиона долларов).