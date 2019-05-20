Скарлетт Йоханссон и Колин Джост обручились

Свадебный бум в Голливуде продолжается. 34-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон и ее 36-летний бойфренд Колин Джост обручились.

Об этом сообщается на официальной странице издания People в Instagram.

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Голливуд не прекращает праздновать свадьбы и помолвки. Следующими после Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс и Хиллари Дафф сообщили об узаконивании отношений актриса и модель Скарлетт Йоханссон и ее избранник комик Колин Джост. О точной дате свадьбы звездная пара пока не говорит.

Что известно об отношениях Скарлетт Йоханссон и Колина Джост?

Об их романе заговорили весной 2017 года. Однако звездам удавалось сохранять свои отношения в тайне, поэтому подтверждение факта, что они встречаются, фанаты получили только в конце 2017 года, зимой. Стоит отметить, что для 36-летнего Колина Джост брак с актрисой станет первым, а вот сама Скарлетт Йоханссон пойдет под венец в третий раз.