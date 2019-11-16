Скарлетт Йоханссон могла оставить карьеру актрисы из-за чрезмерной сексуальности: подробности

Американская актриса призналась, что в начале своего творческого пути столкнулась с тем, что ей предлагали роли только соблазнительных девушек. За ней закрепился образ секс-символа в кинематографе. Это отличалось от ее внутренних ощущений. Она хотела играть серьезных персонажей, пробы на которых не проходила.

Звезда, которая претендует на награду кинопремии Оскар за лучшую женскую роль, призналась, что даже в свои 20 была гиперсексуализированной. Она поделилась этим с другими популярными голливудскими актрисами во время круглого стола. Тогда они обсудили главные темы года.

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Скарлетт Йоханссон откровенно рассказала, что уже в начале своей карьеры в киноиндустрии имела проблемы с режиссерами-мужчинами. Все видели в ней лишь образ красавицы-соблазнительницы. В то время звезда старалась выражать свое эмоциональное состояние совсем по-другому.

В 20 лет и даже в подростковом возрасте, когда я только начала сниматься, я осознала, что стала гиперсексуальной в глазах людей. Всем это казалось нормальным, но оно очень сильно отличалось от моих внутренних ощущений,

– рассказала актриса.

Скарлетт Йоханссон понимает, что именно образ горячей красавицы помог ей обрести мировую известность. Однако она прошла через чрезвычайно сложные творческие и жизненные испытания, чтобы получить возможность выразить свою индивидуальность в кинематографе.

В 2009 году у Йоханссон появилась возможность сыграть в театре в пьесе Артура Миллера "Вид с моста". В этой работе актриса продемонстрировала разнообразие своих творческих возможностей. Она даже одержала победу в театральной премии Тони за свою игру в спектакле.

Удивительно, насколько всесильным является театр. Хоть это было невыносимо, но освободительно. Тогда я по-настоящему почувствовала, что каждую ночь могу менять истории,

– сказала Скарлетт Йоханссон во время круглого стола.

Несмотря на эти трудности в карьере, Скарлетт Йоханссон является обладательницей британской премии BAFTA и французской Сесар. Кроме того, актриса четырехкратная номинантка на премию Золотой глобус.