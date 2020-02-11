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Скарлетт Йоханссон показала сразу три татуировки на вечеринке после Оскара-2020

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Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / www.gettyimages.in

Американская актриса Скарлетт Йоханссон в этом году была дважды номинирована на престижную награду Оскар-2020. Хотя одну из наград звезда не получила, свой блестящий стиль и рисунки на теле она все же продемонстрировала.

Оскар-2020 в Лос-Анджелесе 10 февраля Йоханссон посетила в двух похожих платьях от Oscar de la Renta: на церемонии награждения – в золостистом платье со шлейфом и декольте, а на вечеринке Vanity Fair – в более откровенном платье с разрезом в зоне талии , а также от бедра.

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оскар червона доріжка
Скарлетт Йоханссон и ее возлюбленный Колин Джост на Оскаре-2020 / Getty Images

Если первое платье, по мнению стилистов, невыгодно подчеркнуло ее живот из-за структуры ткани, то второе – идеально продемонстрировало ее стройные формы и татуировки, которых на ее теле можно было увидеть сразу три! Первая – на правой стороне живота в форме птицы, остальные – на внутренней стороне левой руки в виде цветного захода солнца, а третье – на плечах в виде цветов и ягненка.

 

Известно, что Йоханссон имеет 8 татуировок на теле.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Мода Оскар Тату Скарлетт Йоханссон
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