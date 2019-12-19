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Скауты передали Зеленскому Вифлиемский огонь: фото

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Скауты передают огонь Президенту Украины / 24 канал

Национальная скаутская организация Украины – "Пласт" – передала Президенту Украины Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира.

У украинских скаутов важная и почетная миссия – ежегодно передавать Вифлеемский огонь мира Президенту Украины, украинским семьям и родным. Огонь должен гореть на протяжении всех рождественских праздников. Доставили его в Украину из Вены.

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"Пласт" – это старейшая и самая мощная украинская молодежная организация, которая более 100 лет объединяет украинскую молодежь на высоких духовных и национальных началах согласно принципу "Служение Богу и Украине".


Скауты передали огонь Владимиру Зеленскому / Фото 24 канал

Скаути співали пісні для Президента України
Скауты пели песни для Президента Украины / Фото 24 канал

Распространение по миру Вифлеемского огня мира – это международная скаутская акция к празднованию Рождества. Ее идея заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

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Теги: LifeStyle Владимир Зеленский Новости Киева Новогодние праздники Рождество Президент Украины Новости культуры
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