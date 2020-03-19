"Сказка старого мельника": в сети появился трейлер увлекательного украинского фильма
Премьера фильма "Сказка старого мельника" таки состоится в 2020 году. Сейчас авторы проекта опубликовали долгожданный трейлер, который привлек внимание киноманов.
Известно, что режиссером киноновинки выступил Александр Итыгилов. Съемки "Сказки старого мельника" проходили еще в 2014-2015 годах, однако создание фильма было приостановлено, а премьеру несколько раз откладывали. Однако благодаря господдержке кинолента выйдет на большой экран. Сейчас первые показы запланированы на 16 апреля, а в сети появился долгожданный трейлер.
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Смотрите трейлер к фильму "Сказка старого мельника": видео
Сюжет "Сказки старого мельника" создан по мотивам книги Сергея Ухачевского. Главные герои – Николай и Кристина – должны пройти немалые испытания. Влюбленные будут противостоять злу, заручившись поддержкой односельчан. Съемки проходили в Киеве, Пирогово, Шипоте, Синевире, Невицком и в Олесском замках, поэтому зрители увидят колоритные украинские пейзажи и увлекательное противостояние.
Главные роли в "Сказке старого мельника" выполнили знаменитые актеры:
- Анна Кошмал
- Валентин Томусяк
- Алексей Богданович
- Ада Роговцева
- Владимир Горянский
- Ирма Витовская
- Остап Ступка
- Анатолий Хостикоев
- Наталья Сумская
- Олеся Журакивская
Кадры из фильма "Сказка старого мельника" / Cinema In UA