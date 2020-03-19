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"Сказка старого мельника": в сети появился трейлер увлекательного украинского фильма

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Премьера фильма "Сказка старого мельника" таки состоится в 2020 году. Сейчас авторы проекта опубликовали долгожданный трейлер, который привлек внимание киноманов.

Известно, что режиссером киноновинки выступил Александр Итыгилов. Съемки "Сказки старого мельника" проходили еще в 2014-2015 годах, однако создание фильма было приостановлено, а премьеру несколько раз откладывали. Однако благодаря господдержке кинолента выйдет на большой экран. Сейчас первые показы запланированы на 16 апреля, а в сети появился долгожданный трейлер.

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Смотрите трейлер к фильму "Сказка старого мельника": видео

Сюжет "Сказки старого мельника" создан по мотивам книги Сергея Ухачевского. Главные герои – Николай и Кристина – должны пройти немалые испытания. Влюбленные будут противостоять злу, заручившись поддержкой односельчан. Съемки проходили в Киеве, Пирогово, Шипоте, Синевире, Невицком и в Олесском замках, поэтому зрители увидят колоритные украинские пейзажи и увлекательное противостояние.

Главные роли в "Сказке старого мельника" выполнили знаменитые актеры:

  • Анна Кошмал
  • Валентин Томусяк
  • Алексей Богданович
  • Ада Роговцева
  • Владимир Горянский
  • Ирма Витовская
  • Остап Ступка
  • Анатолий Хостикоев
  • Наталья Сумская
  • Олеся Журакивская

Кадры из фильма "Сказка старого мельника" / Cinema In UA

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
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