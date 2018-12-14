Сказки на ночь: Хайди Клум и Жизель Бундхен показали пикантное фото в постели

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Хайди Клум и Жизель Бундхен
Хайди Клум и Жизель Бундхен / Коллаж 24 канала

Супермодели и бывшие "ангелы" знаменитого бельевого бренда Victoria's Secret Хайди Клум и Жизель Бундхен сделали сюрприз поклонникам, показав общее "селфи" в социальных сетях.

Новый снимок Клум опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Жизель и Хайди позируют в постели, а Бундхен держит в руке автобиографическую книгу "Уроки: мой путь к осмысленной жизни" (Lessons: My Path to a Meaningful Life).

В книге супермодель рассказала о откровенном: суицидальные мысли, панические атаки и депрессии, связанные с материнством и вынужденным переездом за мужем в Бостон, пластика груди и неприятные сюрпризы от любимого.

"Сказки на ночь", – отметила в подписи к фото Хайди Клум.

Хайді Клум і Жизель Бундхен
Хайди Клум и Жизель Бундхен / Instagram @heidiklum

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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