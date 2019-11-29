Черная пятница в Киеве: на какие концерты можно попасть с выгодной скидкой – перечень

Черная пятница сегодня на устах у всех, кто хочет удачно сэкономить и приобрести вещи, на которые уже давно посматривает. Сумасшедшие скидки касаются не только предметов быта, одежды или техники, но и культурных событий. Праздничные мероприятия, которые начнутся уже в эти выходные и продлятся до следующего года, предлагают собственные скидки на билеты!

Редакция LifeStyle 24 в Черную пятницу собрала для вас самые интересные предложения от организаторов концертов и предлагает не терять времени, чтобы "поймать" лучшую скидку года!

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Jamala

МЦКИ

30 ноября, 19:00

Стоимость: 690-2590 гривен

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-20% на все билеты по промокоду "rogy"

В 2009 году, во время международного конкурса молодых исполнителей "Новая Волна" в Юрмале на сцену вышла неизвестная украинская исполнительница крымскотатарско происхождения. Тогда потрясающие вокальные данные и артистическая экспрессия поразила как слушателей, так и судей. Дальнейшие достижения Джамалы должны быть вам знакомы. В 2019 году певица с размахом отмечает десятилетие своей творческой деятельности. И в рамках юбилейного концерта собирается порадовать фанатов программой из самых знаковых и любимых песен своей дискографии.



Jamala

Лайма Вайкуле

Дворец "Украина"

30 ноября, 19:00

Стоимость: 290-1050 гривен

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-30% на два билета по промокоду "rogy" (всего 200 билетов!)

Лайма Вайкуле – известная латвийская певица, которую уже много лет хорошо знают, слушают и любят в Украине. Ее улыбка, внешний вид, приятный прибалтийский акцент и смелая хореография были (и остаются такими до сих пор) совсем другими, а потому действительно уникальными. Летом Лайма впервые провела свой авторский музыкальный фестиваль в Одессе. Возможно, после его завершения она и решила порадовать старых фанатов концертным туром по украинским городам! 30 ноября во дворце "Украина" все будут ждать хиты – и получат их, да еще и вместе с порцией новых песен!



Лайма Вайкуле

Рождественская Фабрика Грез

ВДНХ, павильон 2

27 ноября – 19 января

Стоимость: 200 гривен

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-10% на все билеты по промокоду "rogy"

С 1 ноября и до завершения новогодних и рождественских праздников на территории ВДНХ начинается сезон зимних развлечений. А вместе с тем открывается долгожданная "Рождественская Фабрика Грез". В формате интерактивной игры среди сказочного города, в который благодаря масштабным декорациям превратился павильон №2, вы узнаете секреты изготовления безупречных стеклянных украшений и погрузитесь в сказочную атмосферу. Признайте, что в калейдоскопе рабочих будней и бытовых забот временами очень не хватает по-настоящему детского ощущения приближающегося Нового Года, времени загадывать желания и получать подарки от родных. "Рождественская Фабрика Грез" создана, чтобы мечты становились реальностью! Поэтому порадуйте себя и своего ребенка интересной экскурсией и сказочным настроением!



Рождественская Фабрика Грез

Andrea Bocelli

НСК Олимпийский

16 мая, 20:00

Стоимость: 999-9999 гривен

Купить билеты

-30% на второй билет стоимостью от 3000 до 5000 грн по промокоду "rogy"

Потрясающий и известный мужской тенор Андреа Бочелли превратил итальянского артиста в одного из самых популярных исполнителей оперных арий. Удивительные вокальные данные позволяют ему не зацикливаться на одном жанре, а постоянно двигаться и экспериментировать. Настоящий гений, каждый релиз которого отслеживают миллионы преданных фанатов, а концерты сопровождаются неизбежными аншлагами. 16 мая 2020 года звезда мировой сцены выступит в НСК "Олимпийский"! Да, до концерта еще достаточно времени, но только в эту "Черную Пятницу" по промокоду "rogy" можно приобрести второй билет со скидкой 30%.



Andrea Bocelli

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MGZAVREBI

Atlas

16 февраля, 19:00

Стоимость: 690-1890 гривен

Купить билеты

-20% на все билеты по промокоду "rogy"

Оказывается, нам очень близок грузинский колорит. Как и украинцы, грузины – музыкальный, творческий и невероятно гостеприимный народ! Поэтому неудивительно, что балет "Kutaisi", концерты Нино Катамадзе и выступления Mgzavrebi пользуются большим спросом. Последние, за что мы лично им благодарны, регулярно приезжают к нам зимой, чтобы согреть своей музыкой. 16 февраля их новый альбом "GEO" можно будет услышать на презентации в клубе Atlas. С момента выхода дебютной пластинки прошло 10 лет, но характерные особенности Mgzavrebi неизменны: это всегда искренние эмоции, безумные танцы, смех и слезы, радость и горе, любовь и еще больше любовь! Обратите внимание, что даты концерта Mgzavrebi и Дня всех влюбленных очень близки друг к другу. Воспользуйтесь этой возможностью и нашим промокодом "rogy", чтобы сделать приятный подарок любимому человеку!



MGZAVREBI

Cirque Du Soleil: Crystal

Дворец Спорта

13 февраля, 19:00

Стоимость: 999-3039 гривен

Купить билеты

-20% на билеты стоимостью 1499 и 1999 грн по промокоду "rogy"

Каждое шоу "Cirque Du Soleil" – это синтез цирковых стилей со всего мира, живой музыки, спецэффектов и опасных акробатических трюков. Их культурную значимость сложно переоценить, что готовы подтвердить сотни миллионов людей, которым посчастливилось попасть на их выступление. 13 февраля "Cirque Du Soleil" приедут в Украину – их новая шоу-программа "Crystal" обещает вызвать всплеск адреналина в крови! Увлекательное путешествие, единственное и неповторимое, из тех, которое вы ни в коем случае не захотите пропустить. А чтобы уверенно ждать начала следующего года, можете прямо сейчас приобрести билеты с хорошей скидкой по нашему промокоду!



Cirque Du Soleil: Crystal

Рождественская История с Тиной Кароль

Киевский Дворец Спорта

22-24 декабря, 20:00

Стоимость: 350-2590 гривен

Купить билеты

-30% на второй билет по промокоду "rogy" (всего 200 билетов!)

У большинства артистов есть свои сентиментальные традиции. Некоторые откладываются в подсознании на уровне профессиональных навыков. Другие, приобретенные, являются результатом усердного труда. Одна из таких привычек у певицы Тины Кароль – праздничный концерт "Рождественская история", который 22-24 декабря, накануне Нового Года, состоится в киевском Дворце Спорта. Главными героями этой "истории" станут люди, которые поразили нас в этом году своими победами и достижениями. Артисты, спортсмены, политики, дети – они присоединятся к Тине Кароль на праздничном гала-концерте. Вы тоже можете стать частью этого вечера! Особенно, если успеете приобрести билеты по привлекательной цене с помощью промокода "rogy"!



Рождественская История с Тиной Кароль

Disney On Ice: Холодное сердце

Киевский Дворец Спорта

3-6 января

Стоимость: 499-999 гривен

Купить билет

-25% на второй билет стоимостью 599 и 799 грн по промокоду "rogy"

В 2013 году состоялась премьера нового мультфильма компании Disney – "Холодное сердце". Очень трогательный, такой зимне-праздничный и исключительно хороший мультфильм стал международной сенсацией. Его даже номинировали на премию Оскар, что уже длительное время не случалось с анимацией. Но приключения сестер принцессы Анны и колдуньи Эльзы на этом не заканчиваются! Впервые в Украине можно будет увидеть зрелищное шоу "Disney On Ice: Ледяное сердце"! Чрезвычайное представление на льду, с виртуозной хореографией фигуристов и уникальными спецэффектами, которые помогут полностью погрузиться в любимую сказку.



Disney On Ice: Холодное сердце

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Iron Maiden Tribute. Blood Brothers Show

MonteRay Live Stage

15 февраля, 19:00

Стоимость: 250-400 гривен

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-50% на второй билет в фан-зону по промокоду "rogy"

Короли жанра "хэви-метал" – одна из самых известных групп Туманного Альбиона. На их счету шестнадцать студийных альбомов, каждый из которых в лучшем смысле напоминает Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Pink Floyd или Genesis. К сожалению, Украину британские рок-звезды посетят еще не скоро, но у нас есть возможность услышать их наиболее сумасшедшую трибьют-группу "Blood Brothers". Тем более, что участники Iron Maiden лично отметили их стиль и даже поблагодарили за безупречное исполнение. Поэтому даже фанаты останутся в восторге, а мы с вами получим качественное трибьют-шоу!



Iron Maiden Tribute. Blood Brothers Show

#ПроЛюбовь

StereoPlaza

14 февраля, 19:00

Стоимость: 400-800 гривен

Купить билеты

-50% на второй билет по промокоду "rogy"

Кто сказал, что нельзя начинать готовить подарки и придумывать романтическую программу для своей второй половинки ко Дню святого Валентина еще в ноябре? Мы уже сейчас догадываемся, что 14 февраля 2020 года все влюбленные попытаются попасть на фестиваль "#ПроЛюбовь", но билеты останутся только для самых решительных. На одной сцене встретятся группы "Друга Рика", "Скрябин" и талантливый молодой исполнитель Илья Резников, известный под сценическим псевдонимом "Letay". Каждый второй билет на большой праздничный концерт, если приобрести его 29 ноября, обойдется в два раза дешевле благодаря промокоду "rogy". Готовьтесь заранее, чтобы порадовать любимого человека романтическим музыкальным концертом!



#ПроЛюбовь

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