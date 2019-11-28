10 платьев со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу
Сумасшедшая распродажа на все группы товаров уже вот-вот наступит. Черная пятница официально стартует 29 ноября, поэтому мы подготовили для вас 10 лучших платьев, которые вы можете приобрести с большой скидкой.
Красивое платье – неотъемлемый гардероб настоящей женщины. Поход в магазин за поиском того единственного платья вашей мечты займет довольно много времени. Мы облегчили вам работу и подобрали 10 платьев, которые уже сейчас можно заказать в интернет-магазине.
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Праздничное платье длинного покроя поднимет настроение каждой женщине. Такое платье будет прекрасно гармонировать в паре с ботфортами и короткой дубленкой. Выбирайте сами вершину своего совершенства, и пусть каждый ваш образ запомнится всем надолго.
Первый вариант платья, которое можно купить по скидке
В гардеробе истинной современной женщины, среди многих других базовых элементов гардероба – обязательно должно найтись место для короткого лаконичного черного платья. Черные платья визуально делают тело стройнее, легко подходят для дневного и вечернего образа и являются идеальным вариантом для подбора аксессуаров.
Черное платье должно быть у каждой леди
Такое платье подойдет женщинам, у которых есть чувство стиля, и они точно знают, с чем скомбинируют такой наряд даже зимой. Тренд носить свитер поверх платья прекрасно подходит и для работы, и для вечерней прогулки с друзьями. Фантазируйте, и пусть ваш образ будет всегда на высоте.
Платье на коротких бретельках
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Мы точно знаем, что модель этого платья вы видите не впервые. Именно такие шелковые платья стали не только предметом для обсуждения, ведь они очень нам напоминают ночную рубашку, но и неотъемлемым атрибутом коллекций в люксовых домах мод.
Шелковые платья до сих пор остаются трендовыми
Платье-рубашка – один из немногих фасонов, который подойдет каждому. Эстетично и стильно будет смотреться в сочетании с трендовыми сапогами-казаками, которые до сих пор не покидают стритстайлы многих модниц.
Платье-рубашка прекрасно подчеркивает фигуру
А это платье подойдет всем, кто любит одеваться комфортно, но не терять женственности. Симбиоз платья и кроссовок уже давно завоевал внимание многих девушек, ведь позволяет быть в ритме жизни и совершенно не уставать.
Платье для тех, кто любит экспериментировать
Платье-миди с бантом на шее выделяется среди многих своим интересным акцентом и правильной выдержкой кроя. Для гармоничного образа выберите черные ботфорты с острым мысом.
Элегантное платье для настоящей леди
Каждая женщина имеет достаточно одежды, но в критические моменты ей нечего надеть. Черное платье на длинный рукав спасет вас как в сонный понедельник, когда вы будете в раздумьях, что надеть на работу, так и в субботний вечер, ведь правильная обувь и аксессуары придадут платью элегантности и изысканности.
Черное платье на длинный рукав – мастхэв для зимних вечеров
Для тех, кто еще планирует зимой понежиться на солнышке и прогуляться по побережью – выбирайте летний вариант платья, которое прекрасно сочетается как с кроссовками, так и с легкими босоножками.
Чудесный вариант на летний период
Цветочный принт на платьях всегда добавляет легкости и ощущение праздника. Такое платье придаст нежности вашему образу. Коричневый оттенок подойдет консервативным особам, которые ищут стабильность и прочность во всем.
Не упустите возможности приобрести платье в Черную пятницу