Всех главных героинь американского реалити-шоу "Семейство Кардашян" знает почти каждый. Знаменитые Крис Дженнер и ее дочери Кайли, Кортни, Хлои, Ким и Кендалл всегда имеют непревзойденный вид, попадают на все объективы, ездят на частных самолетах и тратят на себя бешеные суммы денег.

Журналисты издания The Sun узнали месячные затраты главных героинь "Семейства Кардашян", опубликовав огромные суммы расходов на своем сайте.

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С появлением инстаграма в 2010 году, главные героини реалити-шоу сразу стали топовыми блогерами на которых начали массово подписываться фоловеры. Кроме сериала сестры начали зарабатывать бешеные деньги на платных постах. Известно, что только одно сообщение знаменитостей может стоить 1 миллион долларов.

Знаменитое издание Forbes назвало звезд мирового шоу-бизнеса, чьи состояния являются наибольшими. Возглавила рейтинг – Кайли Дженнер. Всемирно известная модель заработала 590 миллионов долларов. Сколько же зарабатывают и тратят другие члены семьи – читайте дальше.

Сколько тратит на себя Ким Кардашян

Больше всего денег на себя тратит Ким Кардашян-Уэст – 130 тысяч фунтов стерлингов. Большая часть этой суммы идет на личного тренера знаменитости Мелиссу Алькантара. 39-летняя Кардашян тренируется по 2 часа каждое утро шесть раз в неделю

Также она тратит деньги на сеансы автозагара стоимостью 270 фунтов стерлингов и косметологические процедуры в дорогих салонах. Кроме того, у знаменитости есть команда личных визажистов и парикмахеров, которым он платит до двух тысяч фунтов стерлингов за образ.

Кроме этого Кардашян каждые 10 дней тратит по 400 фунтов стерлингов на маникюр и педикюр, а также тысячу фунтов стерлингов на оформление бровей.

Сколько тратит на себя Хлои Кардашян

На различные процедуры Хлои Кардашян тратит 114 тысяч фунтов стерлингов. Как и Ким, она тренируется шесть раз в неделю, выплачивая личному тренеру большую сумму.

Около 800 фунтов стерлингов у звезды идет на уход за кожей, две тысячи фунтов стерлингов – на визажистов, и полторы тысячи – на прически и парики.

Сколько тратит на себя Кайли Дженнер

Предпринимательница Кайли Дженнер на свою внешность тратит 111 тысяч фунтов стерлингов. Ее стилист получает за одну прическу 1500 фунтов стерлингов, а наращивание волос для знаменитости может обойтись в сумму до шести тысяч фунтов стерлингов.

Миллионерша также регулярно тратит большие суммы на маникюр, наращивание ресниц и макияж. Известно, что на пластические операции Кайли потратила около 30 тысяч фунтов стерлингов.

Сколько тратит на себя Кортни Кардашян

Старшая из сестер Кортни Кардашьян, в месяц тратит 54 тысяч фунтов стерлингов. 41-летняя знаменитость любит тратить деньги на уход за кожей и волосами. Как и другие члены ее семьи, Кортни занимается спортом под руководством личного тренера.

Сколько тратит на себя Кендалл Дженнер

Супермодель Кендалл Дженнер тратит около 20 тысяч фунтов стерлингов. По словам 24-летней знаменитости, для ухода за кожей лица ей достаточно регулярно умываться бюджетными средствами.

В Лос-Анджелесе она занимается с личным тренером, который получает 12 тысяч фунтов стерлингов за шестинедельный план тренировок. Кендалл не экономит только на волосах. Ежемесячно она делает прическу у стилиста за 800 фунтов стерлингов.