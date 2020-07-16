Летний туристический сезон 2020 из-за пандемии начался с задержкой. Ведь большинство стран до сих пор не готовы принимать украинских туристов из-за показателей заболеваемости населения.

По данным finance.ua самыми популярными направлениями этого лета являются Турция, Албания, Египет, Хорватия и Черногория.

Читайте также Куда могут полететь украинцы в отпуск: список стран

Цены на курортах в 2020 году

В большинстве стран, куда украинцам разрешен въезд, сохранились цены на уровне 2019 года. А чартерные перелеты даже немного снизились в цене из-за уменьшения цен на топливо.

Цены в Албании

Чартером в Албанию можно отправиться из столицы, Харькова и Запорожья на 4, 7, 11 и 14 дней. Туры доступны до середины сентября. Отдых на неделю на двоих в этой стране будет стоить от 676 евро до 791 евро, в зависимости от выбранного отеля. В эту сумму входит перелет из Киева в июле, проживание и завтраки в отелях.

На 4 ночи отдых обойдется от 563 евро до 628 евро на двоих в отеле трехзвездочном и пятизвездочном соответственно. Если выбрать all inclusive в пятизвездочном отеле, то стоимость отдыха будет 1004 евро.

Подробнее об отдыхе в Албании – читайте в нашем метериале.

Стоимость отдыха в Черногории

7 дней проживания в апартаментах с кухней в корпусе в категории 3 звезды будет стоить 614 евро, в 4-звездочных апартаментах – от 667 евро, а номер в пятизвездочном отеле – от 1219 евро.

В сумму входит завтрак, трансфер до или из аэропорта. А 4 ночи с завтраками будут стоить 497 евро в апартаментах категории 3 звезды, и 528 евро и 811 евро в 4 и 5-звездочных соответственно.

Цены в Турции и Хорватии

В Хорватии с прибытием до аэропорта Сплит можно отдохнуть с бюджетом от 924 евро на двоих. А отдых в отеле категории 5 звезд будет стоить от 1257 евро.

Мини-отпуск на 4 дня в Хорватии обойдется от 769 евро, если выбрать бюджетные варианты проживания. Хорватия – в спросе среди украинских путешественников.

В Турции за отдых нужно будет заплатить от 533 до 755 евро, если проживать в 3 или 4-звездочном отеле.

Больше информации об отдыхе в Турции по ссылке.

Цены в Египте

Стоимость отдыха в Египте будет стоить для украинского туриста от 525 до 538 евро. Если выбрать бюджетный вариант отдыха.

Более подробно об отдыхе в Египте – читайте в нашем материале.