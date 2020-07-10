Ксения Мишина после победы на "Танцах со звездами 2019" и заявления о будущих съемках в шоу "Холостячка" привлекла внимание всех отечественных СМИ. На днях актриса дала откровенное интервью, в котором не скрывала, сколько зарабатывает за один день съемок и гонорары, которые имеют ее коллеги.

Харизматичная Ксения Мишина стала звездной гостьей шоу "Слава+", которое выходит на ютуб-канале "Люкс ФМ". Актриса много рассказала о закулисье своей работы и не обошла вниманием вопрос о гонорарах.

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По словам Ксении Мишиной, сумма заработка за съемочный день зависит от рейтинга звезды и самого проекта. И, конечно, гонорары отечественных актеров далеко не такие, как в Голливуде. Таким образом за 12-часовую смену в Украине могут получить от 15 тысяч гривен.

На самом деле все зависит от "топовости" актера. Гонорары известных актеров доходят до тысячи долларов, в их списке – Стас Боклан. А актеры с более низким рейтингом получают за свою работу от 15 тысяч гривен,

– рассказала Ксения Мишина.

Решила она рассекретить и собственные гонорары. Ксения Мишина зарабатывает за день съемок около 20 тысяч гривен. В то же время знаменитая украинка добавляет: эта сумма всегда зависит от самого проекта, насколько он хорошо финансируется.

"Я в своей цене могу маневрировать. Если мне интересен проект и он мне нравится, то я приду на съемки и за ту сумму, которую мне предлагают. Я всегда могу рассматривать разные варианты", – отметила она.

Ксения Мишина убеждает: деньги – это не главное, о чем она думает. Даже после победы на "Танцах со звездами 2019", когда об актрисе написали все отечественные СМИ, она вернулась на съемочную площадку без требований удвоить гонорар. Да и приступила Ксения Мишина к работе уже в 6 утра после получения победного кубка.

Больше о жизни и работе Ксении Мишиной – смотрите в шоу "Слава+":

Сколько актеры зарабатывают в Голливуде

Сумма гонораров каждого актера в Голливуде и вправду зависит от его рейтинга. Ведь если это Анджелина Джоли или Том Хэнкс, то одно их появление в кадре может заинтересовать зрителей и принести авторам фильма миллиардные прибыли. Потому голливудские звезды имеют бешеные прибыли за съемки в рейтинговых проектах.

Какие суммы получают актеры Голливуда: