Сколько денег заработала Дженнифер Лопес за 20 минут выступления в Катаре: шокирующие данные
Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес была приглашена в качестве хедлайнера на открытие центра Doha Festival City Mall в Катаре.
Так, за 20 минут своего выступления Дженнифер Лопес получила гонорар в 2 миллиона долларов плюс еще один миллион в качестве расходов на перелет, проживание и организационные расходы. Об этом сообщает издание TMZ.
Читайте также: Роковая женщина: Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ на встрече в Катаре
Кроме того, источник отмечает, что Джей Ло пригласили на следующей неделе дать одно короткое выступление на концерте в честь катарских авиалиний, который состоится в Лос-Анджелесе. За это звезда получит гонорар в 1,2 миллиона долларов
Смотрите видео выступления Дженнифер Лопес в Катаре:
Источник: Lifestyle
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии