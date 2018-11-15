Сколько денег заработала Дженнифер Лопес за 20 минут выступления в Катаре: шокирующие данные

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / www.instagram.com/jlo

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес была приглашена в качестве хедлайнера на открытие центра Doha Festival City Mall в Катаре.

Так, за 20 минут своего выступления Дженнифер Лопес получила гонорар в 2 миллиона долларов плюс еще один миллион в качестве расходов на перелет, проживание и организационные расходы. Об этом сообщает издание TMZ.

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Кроме того, источник отмечает, что Джей Ло пригласили на следующей неделе дать одно короткое выступление на концерте в честь катарских авиалиний, который состоится в Лос-Анджелесе. За это звезда получит гонорар в 1,2 миллиона долларов

Смотрите видео выступления Дженнифер Лопес в Катаре:

 

Теги: LifeStyle Музыка Дженнифер Лопес Катар
Источник: Lifestyle
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