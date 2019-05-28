Сколько стоил банкет на свадьбе Потапа и Насти Каменских: потрясающие данные

Не прошло и недели после роскошной свадьбы певицы Насти Каменских и рэпера Потапа, как в СМИ заговорили о сумме, которую потратили на церемонию. Андрей Данилко утверждает, что только банкет обошелся паре около 3 миллионов гривен.

Об этом артист, который был приглашенным гостем на свадьбе, сообщил в комментарии журналистам StarHit. Андрей Данилко признался, что "свадьба была платежеспособной". Только банкет в ресторане Fabius стоил 2,86 миллиона гривен.

Читайте также: Певица Камалия дала советы Насте Каменских насчет счастливого брака

По информации СМИ, церемония бракосочетания прошла возле красивой арки, установленной на фоне роскошного леса. А вот угощали гостей Настя Каменских и Потап в большой стеклянной беседке, рядом с которой установили большие экраны. На торжественное мероприятие пришли едва ли не все представители украинского шоу-бизнеса, поэтому для них составили особое меню. Угощали отечественный бомонд холодными закусками, салатом "Капрезе", хрустящим осьминогом, камчатскими крабами, фуа-гра и другими деликатесами.

Кроме этого, Андрей Данилко рассказал, что во время свадьбы он спел для Насти и Потапа несколько песен. Это была одна из просьб молодой, которую Верка Сердючка не могла проигнорировать. Среди песен, которые прозвучали на свадьбе, были известные хиты артистки и даже "Попа как у Ким" из нового репертуара Каменских.

Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка – не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги. Тут даже дело не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение,

– рассказал Андрей Данилко.

Артист мог пообщаться с Настей Каменских. По его словам, певица очень хочет иметь детей, о чем признавалась во многих интервью.

"Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание. Не всегда получается сочетать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, они это смогут сделать", – добавил Андрей Данилко.

Что известно о свадьбе Насти Каменских и Потапа?

В день торжественной церемонии, 23 мая, Потап и Настя Каменских официально объявили, что женятся. Сделали это благодаря клипу "Константа", в котором пара предстала в свадебных нарядах.

Свадебная церемония прошла неподалеку от Киева в ресторане Fabius. Для долгожданной церемонии Настя Каменских выбрала приталенное платье из коллекции Luxury Bridal Store. В то же время Потап красовался в светлом классическом костюме.

Среди приглашенных гостей был едва ли не весь украинский шоу-бизнес. В частности, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Дмитрий Ступка с женой Полиной, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, "Позитив" с женой, Камалия и миллиардер Мохаммад Захур, Верка Сердючка, Руслан Квинта с женой диджеем Nana, Ирина Горовая, Юрий Никитин и Ольга Горбачева. Каждый из гостей имел возможность поздравить влюбленных молодоженов, а Тина Кароль подарила им невероятное выступление.

Сейчас Настя Каменских и Потап отправились в медовый месяц. По словам певицы, ей новоиспеченный муж подарил после свадьбы самолет. Именно на нем пара отправилась в Турцию, где наслаждается морскими пейзажами на пляже.