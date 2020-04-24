Сколько стоит одно слово Тома Круза в фильме: потрясающая сумма

Том Круз является одним из самых популярных и дорогих голливудских актеров. Стало известно, что за каждое слово, сказанное в фильме, он получает 7 тысяч долларов.

Мир кинематографа предполагает большие инвестиции и гонорары всемирно известным звездам. Он интересен для познания, ведь каждый раз мы узнаем новые, иногда даже поразительные вещи. Например, портал CinemaBlend опубликовал информацию о том, сколько некоторые актеры получают за каждое сказанное слово на съемочной площадке.

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Расчеты относительно Тома Круза издание делало на основе всех проектов, в которых он успел принять участие в течение 40 лет.

Оказалось, что киностудиями, которые хотят видеть звезду "Миссии невыполнимой" в своих лентах, приходится платить ему за каждое слово 7 тысяч долларов. Таким образом, за 10 секунд работы в кадре он получает 200 тысяч долларов. Кроме гонорара, знаменитость часто получает процент от проката фильмов.

Также в материале говорится о том, что одно слово Курта Рассела стоит 5 600 долларов, а Джонни Деппа – 4 800. Что ж, любимцы миллионов действительно зарабатывают потрясающие суммы, ведь, если принимать во внимание данные расчеты, то за одну киноработу они получают несколько миллионов долларов.