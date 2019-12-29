24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Сколько стоит платье дизайнера-дебютантки Ольги Сумской

19 Читати новину українською
Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Народная артистка Украины в декабре представила первую коллекцию одежды под названием RIDNA. В платьях она соединила современный крой и национальный орнамент. Ольга Сумская рассказала, что стоимость ее нарядов составляет от 500 до тысячи долларов.

Недавно в Национальном музее украинского народного декоративного искусства прошла громкая премьера Ольги Сумской как художника-модельера. Она создала собственную комекцию шелковых платьев с авторскими цветочными принтами, выполненными по мотивам картин Екатерины Билокур.

Читайте также: Ольга Сумская показала, как выглядела в детстве: архивные фото

В программе "Светская жизнь" артистка призналась, что стоимость ее роскошных платьев с авторским принтом варьируется от 500 до 1000 долларов. А самой звезде пришлось вложить в коллекцию не менее 5000 долларов.

На подиум дебютной коллекции появились представительницы украинского шоу-бизнеса и даже младшая дочь актрисы Аня. Девочка, которая в этом году начала обучение на театральном факультете Киевского национального университета им. Карпенко-Карого, рассказала, что выбирала платье для выхода самостоятельно, ведь именно оно символизирует юность и девичью нежность.


Дочь Ольги Сумской Аня в наряде RIDNA / Instagram / @olgasumska

Коллекция подчеркивает женственность, невинность и зрелость, следовательно, она для женщин от 17 и до бесконечности,
– убеждает Ольга Сумская.

колекція сумської
Коллекция Ольги Сумской RIDNA / Instagram / @olgasumska

Название RIDNA для коллекции родилось сразу. Как рассказала Ольга, в ее душе было именно это слово, и никакого другого. Одежда Сумской рассчитана для женщин всех возрастов. Актриса объясняет, если "вспомнить украинские традиции, одежду передавали из поколения в поколение".


Коллекция Ольги Сумской RIDNA / Instagram / @olgasumska

показ сумської
Коллекция Ольги Сумской RIDNA / Instagram / @olgasumska

Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: видео
сегодня
3495
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Ольга Сумская
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:03 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 49493
сегодня 10:15 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 19139
сегодня 09:25 Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
Яніна Ткачук 3118
28 декабря 20:50 10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже
Марта Вересюк 1195
28 декабря 19:39 Джону Ледженду – 41: топ-5 песен популярного исполнителя
Анастасія Манюхіна 158
Новости
Больше новостей
Залиште відгук