Сколько стоит платье дизайнера-дебютантки Ольги Сумской
Народная артистка Украины в декабре представила первую коллекцию одежды под названием RIDNA. В платьях она соединила современный крой и национальный орнамент. Ольга Сумская рассказала, что стоимость ее нарядов составляет от 500 до тысячи долларов.
Недавно в Национальном музее украинского народного декоративного искусства прошла громкая премьера Ольги Сумской как художника-модельера. Она создала собственную комекцию шелковых платьев с авторскими цветочными принтами, выполненными по мотивам картин Екатерины Билокур.
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В программе "Светская жизнь" артистка призналась, что стоимость ее роскошных платьев с авторским принтом варьируется от 500 до 1000 долларов. А самой звезде пришлось вложить в коллекцию не менее 5000 долларов.
На подиум дебютной коллекции появились представительницы украинского шоу-бизнеса и даже младшая дочь актрисы Аня. Девочка, которая в этом году начала обучение на театральном факультете Киевского национального университета им. Карпенко-Карого, рассказала, что выбирала платье для выхода самостоятельно, ведь именно оно символизирует юность и девичью нежность.
Дочь Ольги Сумской Аня в наряде RIDNA / Instagram / @olgasumska
Коллекция подчеркивает женственность, невинность и зрелость, следовательно, она для женщин от 17 и до бесконечности,
– убеждает Ольга Сумская.
Коллекция Ольги Сумской RIDNA / Instagram / @olgasumska
Название RIDNA для коллекции родилось сразу. Как рассказала Ольга, в ее душе было именно это слово, и никакого другого. Одежда Сумской рассчитана для женщин всех возрастов. Актриса объясняет, если "вспомнить украинские традиции, одежду передавали из поколения в поколение".
Коллекция Ольги Сумской RIDNA / Instagram / @olgasumska
Коллекция Ольги Сумской RIDNA / Instagram / @olgasumska
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