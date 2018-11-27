Сколько украинцев не прочитали ни одной книги за весь год: неутешительные данные

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Книги
Книги / www.pexels.com

Согласно данным всеукраинского исследования "Ukrainian Reading Publishing Data 2018", 62% украинцев прочитали хотя бы одну книгу за 2018 год. Однако существует и печальная статистика – 36% украинский не прочитали ни одной книги. Причиной назвали отсутствие мотивации.

Новое исследование было организовано культурно-издательским проектом "Читомо" совместно с цифровым издательством GUTENBERGZ, а также с Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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Сколько украинцев читают книги

Новые данные свидетельствуют, что лишь 8% респондентов читают печатные книги ежедневно, несколько раз в неделю – 16%, несколько раз в месяц – 19%, несколько раз в год – 22%. Также было выяснено, что 62% украинцев прочитали за этот год хотя бы одну книгу в возрасте от 15 до 59 лет. Однако нашлись и те, кто не держал в своих руках ни одной печатной книги, опубликованной украинскими издательствами – таких исследователи насчитали 56% опрошенных. Что касается тех, кто вообще не читает книги – число составляет 36% украинцев.

Дослідження про книги

Сколько украинцев читают книги: исследование / "Читомо"

Чтение в свободное время

Что касается видов досуга респондентов, то чтение занимает пятую позицию в рейтинге. На первом месте стал просмотр телевизионных программ, которому украинцы отдают наибольшее предпочтение. Второе место касается прочтения новостей в СМИ (в том числе и интернет-СМИ), третье – время в социальных сетях. Четвертое место заняло прослушивание радио. По результатам исследования, главная причина, по которой украинцы не читают книги – это отсутствие мотивации.

Язык прочтения

Дополнительно было выявлено, что для 45% респондентов сегодня не важно, на каком языке издана книга. 24% респондентов читают на украинском, и 28% – на русском.

Дослідження про книги

Сколько украинцев читают книги: исследование / "Читомо"

Электронные книги

По сравнению с прошлыми годами, опросы показали, что респонденты теперь чаще пользуются для чтения книг электронными носителями. Ежедневно электронными и аудиокнигами пользуются 4% опрошенных, несколько раз в неделю – 11%,
несколько раз в месяц – 10%, несколько раз в год – 10%, а никогда не читают и не слушают на цифровых носителях 65% опрошенных.

Теги: Новости Украины LifeStyle Книги Литература исследования
Источник: 24 канал
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