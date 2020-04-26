Сколько вам нужно грёбанных денег, – Леся Никитюк обратилась к мошенникам в соцсетях

Украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась к организаторам так называемых акций, которые используют ее имя с целью мошенничества. Она рассказала, что сейчас до сих пор по сети распространяются розыгрыши автомобилей, которые якобы проводит звезда. Для того, чтобы принять участие, людям необходимо сбросить определенную сумму на указанный номер карточки.

Леся Никитюк отметила, что ей в личные сообщения написали тысячи людей по поводу такого обмана. Об этом телеведущая рассказала на своей инстаграм-странице.

Обратите внимание Из-за карантина в Украине вырос уровень мошенничества в интернете

Звезда записала эмоциональное видеообращение, в котором призвал организаторов таких акций наконец закончить это мошенничество.

Ребята, я обращаюсь к вам чисто по-человечески. Напишите мне и скажите, сколько вам нужно денег, чтобы мне перестали писать тысячи людей и говорить, что я бросила их на деньги. Сколько вам нужно грёбанных денег? Напишите, я готова вам их выслать, чтобы вы закончили этот развод,

– прокомментировала Леся Никитюк.

Кроме этого, она опубликовала скриншот одной из страниц, на которой проводится так называемый розыгрыш автомобиля BMW.



Мошенники используют имя Леси Никитюк в своих розыгрышах / Фото инстаграм @lesia_nikituk

Украинская телеведущая также сообщила, что обратилась к киберполиции с соответствующим заявлением.

Леся Никитюк подала заявление в киберполицию / Фото инстаграм @lesia_nikituk

Смотрите видео: Леся Никитюк призвала прекратить мошенничество