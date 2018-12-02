Сколько весит Злата Огневич: неожиданное признание певицы

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Злата Огневич рассказала, сколько весит
Злата Огневич рассказала, сколько весит / Instagram / @zlata.ognevich

Популярная вокалистка Злата Огневич обладает идеальной фигурой. Звезда поддерживает стройные формы изнурительными занятиями в спортзале. Свои тренировки артистка часто демонстрирует в сети.

В программе "Светская жизнь" Злата Огневич решила ответить на провокационный вопрос и признаться, солько точно весит. Сделала это звезда после того, как рассказала о лишних килограммах.

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Сегодня утром было 54,2 кг. Я расстроилась и сажусь на предновогоднюю диету, потому что 54 для меня это много. Мне надо 52,
– отметила Злата Огневич.

Кроме этого, артистка откровенно рассказала о своем питании. По словам Златы Огневич, она отказалась от молочных продуктов и уже 2 года не ест мясо. Зато в ее рационе есть рыба.

"Скажу главное, что я не ем никаких молочных продуктов. Девушки смотрят на меня с недоверием, так как думают, что без этого нельзя жить. Но правда, попробуйте, хотя бы два-три месяца не поесть молочных продуктов. Вес уходит и вы будете иметь очень хороший вид. Первый месяц у меня просто была ломка и я не понимала, что мне есть. Но я нашла веганские продукты, вкусные блюда", – рассказала Злата Огневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Отметим, недавно певица призвала своих поклонников заниматься спортом. Злата Огневич показала упражнения для пресса и добавила, что люди теряют свое время на соцсети, а могут его потратить с пользой для здоровья.

Теги: Новости Украины LifeStyle Злата Огневич Музыка
Источник: Lifestyle
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