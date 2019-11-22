Сколько зарабатывает горничная герцогов Кембриджских

Итальянка по происхождению Антонелла Фрезолоне работает в королевской семье в течение 6 лет. За приложенные усилия в воспитании детей и помощи по хозяйству принц Уильям лично наградил ее Королевским Викторианским орденом.

Принц Уильям наградил домработницу за верную работу почетным серебряным орденом, который был основан королевой Викторией еще в 1896 году. Это награда предназначена для самого добросовестного персонала монархов и королевской семьи. 48-летняя Антонелла Фрезолоне шесть лет работает в семье герцогов.До этого женщина на протяжении 13 лет прислуживала в Букингемском дворце и до сих пор остается одной из старейших служанок королевы Елизаветы II.

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Антонелла Фрезолоне родилась в Италии. Герцогиня Кейт Миддлтон хотела, чтобы дети росли в контакте с человеком, который разговаривает на итальянском языке, чтобы они могли научиться этому с раннего детства. Горничная следит за порядком в резиденции Анмер-Холл в Норфолке и Кенсингтонском дворце в Лондоне. Антонелла Фрезолоне также любит угощать королевскую семью национальными итальянскими блюдами.

Сумма вознаграждения, которую ежегодно получает Антонелла Фрезолоне от герцогов Кембриджских составляет около 23 тысяч фунтов.