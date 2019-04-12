Сколько зарабатывает известная блогер Таня Пренткович в Instagram

Популярная тернопольская блогер Татьяна Пренткович ведет успешный блог в Instagram. Каждое ее фото всегда привлекает внимание многочисленных пользователей сети.

Блогер в интервью 24 каналу рассказала, что точной суммы не знают даже ее муж и мама.

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"Никто этого не знает. Это все зависит от тебя, от того как ты себя позиционируешь, как ты выполняешь свою работу", – сказала Пренткович.

Бывают месяцы, когда это где-то перед праздниками, когда ты можешь заработать несколько тысяч долларов, а есть просто период, когда будешь иметь несколько тысяч гривен. И это нормально. Но, если ты работаешь, ты будешь получать свое,

– пояснила блогер.

Она подчеркнула, что еще не заработала свой первый миллион долларов.

По ее словам, много людей думает, что ей повезло стать блогером, однако, за этим на самом деле стоит огромный кусок работы.

Мы видим только конечный результат – те два абзаца поста, например, и фото. Была история в феврале 2018 года, когда сын заболел пневмонией и мы попали в реанимацию. Это было перед днем святого Валентина, а потому было оплачено огромное количество рекламы, ведь всем нужно и всем уже горит, и не завтра, а именно сегодня,

– рассказала Таня.

"Я помню, как я со слезами просто на второй день после реанимации оставляла сына, ехала домой и мне нужно было сделать фото. Я притворялась, что счастлива, беззаботна и именно сейчас мне захотелось сфотографироваться с этими фруктами", – вспомнила Пренткович.

Полный выпуск программы 24 канала "Теория большого вызова" с Таней Пренткович – читайте здесь.

Смотрите видео интервью с Таней Пренткович: