Сколько зарабатывает известная блогер Таня Пренткович в Instagram

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Сколько зарабатывает известная блогер из Тернополя в Instagram
Сколько зарабатывает известная блогер из Тернополя в Instagram / elle.ua

Популярная тернопольская блогер Татьяна Пренткович ведет успешный блог в Instagram. Каждое ее фото всегда привлекает внимание многочисленных пользователей сети.

Блогер в интервью 24 каналу рассказала, что точной суммы не знают даже ее муж и мама.

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"Никто этого не знает. Это все зависит от тебя, от того как ты себя позиционируешь, как ты выполняешь свою работу", – сказала Пренткович.

Бывают месяцы, когда это где-то перед праздниками, когда ты можешь заработать несколько тысяч долларов, а есть просто период, когда будешь иметь несколько тысяч гривен. И это нормально. Но, если ты работаешь, ты будешь получать свое,
– пояснила блогер.

Она подчеркнула, что еще не заработала свой первый миллион долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бути жінкою! . у теперішньому темпі, ми часто забуваємо про себе! ставлячи зовсім інші пріоритети спочатку робота, дім, діти, хатні справи, погодувати чоловіка, сходити в супермаркет або вигуляти собаку на кінець . важливо! важливо виділяти для себе час️ кілька разів в тиждень! наша така жіноча радість свіжий манікюр, масаж, косметолог чи просто почати день з мейку руками професіонала або банальне полежати годину в день у ванній з книгою або журналом! . час тільки для себе а як ти себе тішиш?)

Допис, поширений Таня Пренткович (@tanyaprentkovych)

По ее словам, много людей думает, что ей повезло стать блогером, однако, за этим на самом деле стоит огромный кусок работы.

Мы видим только конечный результат – те два абзаца поста, например, и фото. Была история в феврале 2018 года, когда сын заболел пневмонией и мы попали в реанимацию. Это было перед днем святого Валентина, а потому было оплачено огромное количество рекламы, ведь всем нужно и всем уже горит, и не завтра, а именно сегодня,
– рассказала Таня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

але вже люблю️

Допис, поширений Таня Пренткович (@tanyaprentkovych)

"Я помню, как я со слезами просто на второй день после реанимации оставляла сына, ехала домой и мне нужно было сделать фото. Я притворялась, что счастлива, беззаботна и именно сейчас мне захотелось сфотографироваться с этими фруктами", – вспомнила Пренткович.

Полный выпуск программы 24 канала "Теория большого вызова" с Таней Пренткович – читайте здесь.

Смотрите видео интервью с Таней Пренткович:

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Деньги Тернополь Instagram
Источник: 24 канал
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