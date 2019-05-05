Сколько зарабатывает Ким Кардашян в Instagram: в сеть попали секретные документы с суммами

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

В сеть попали документы, на которых указаны конкретные суммы, которые знаменитая американская звезда и Instagram-дива Ким Кардашян зарабатывает в сети. Более 130 миллионов фанатов догадывались о космических цифрах, но настоящие гонорары превзошли все ожидания.

Знаменитая фотомодель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян", которая никогда не жаловалась на недостаток внимания, прославилась еще больше после появления социальной сети Instagram. 38-летняя Ким Кардашян занимает одно из первых мест в рейтинге звезд с самой большой аудиторией. Так, именно благодаря многомиллионной аудитории она зарабатывает неплохие деньги, рекламируя продукты на своей странице в Instagram. Об этом сообщается на сайте TMZ.

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В руки журналистов западного издания попали документы, в которых указаны реальные суммы гонораров, которые получает Ким Кардашян за рекламные сообщения в сети. Также там отмечалось, что звезда подала в суд на бренд одежды Missguided USA за то, что они использовали слишком много ее снимков в маркетинговых целях без его согласия. Ким захотела компенсацию в размере 5 миллионов долларов.

Сначала эта сумма насторожила судью, но после предоставленных звездой рекламных брифов, в которых были указаны ее гонорары за рекламу, она перестала удивляться. Минимальная сумма, которую зарабатывает Ким Кардашян составляет 500 тысяч долларов. Обычно модель получает гонорары в размере 1 миллиона долларов.

 

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Теги: LifeStyle Ким Кардашян Instagram
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