Сколько заработали главные герои фильмов Marvel: космические суммы

Тренд на огласку гонораров звезд покоряет сеть. Поклонники узнают сколько зарабатывают актеры за то, что играют их любимых персонажей. Да, в сети появилась информация о суммах, которые получили звезды за съемки в "Мстителях".

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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В источнике говорится, что за игру в финальной истории "Мстителей" и съемки в грядущем приквеле Скарлетт Йоханссон получит 20 миллионов долларов.

Австралийский актер Крис Хемстворт, который стал звездой фильмов от Marvel, и голливудская звезда Крис Эванс получили от 15 до 20 млиьйонив долларов за каждую часть.

Однако триумфатором их рейтинга стал Роберт Дауни-младший. Задолго до выпуска финальных частей фильмов он заключил соглашение с продюсером, в которой отмечалось, что он получит проценты от сборов с каждого фильма. Да, его доход из фильма "Война бесконечности" достигает 75 миллионов долларов.