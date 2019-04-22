Сколько заработали: топ-10 самых богатых актеров 2019 года
Ни для кого не секрет, что голливудские актеры зарабатывают бешеные деньги даже за эпизодические роли в фильмах или сериалах. Однако никто из звезд не называет точных цифр, пока дело не доходит до рейтингов в авторитетных изданиях. Так, недавно стало известно, кто из актеров попал в рейтинг топ-10 самых богатых и сколько они заработали.
Список топ-10 самых богатых актеров по состоянию на 2019 год опубликовало издание Telegraf. Согласно их рейтингами в десятку попали знаменитости, которые зарабатывают от 400 миллионов до 3,2 миллиарда долларов.
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Топ-10 самых богатых актеров 2019 года
10. Сильвестр Сталлоне – 400 миллионов долларов
Звезда фильмов "Рэмбо", "Кобра" и "Рокки" занял последнее место в рейтинге, заработав в 2018 году около 400 миллионов долларов.
Сильвестер Сталлоне / Instagram / @officialslystallone
9. Арнольд Шварценеггер – 400 миллионов долларов
Заработки актера, всемирную известность которому принесла главная роль в фильме "Терминатор", не на много опережают Сильвестера Сталлоне, однако все же ему удалось занять 9 место в списке.
Арнольд Шварценеггер / Instagram / @schwarzenegger
8. Мэри-Кейт и Эшли Олсен – 400 миллионов долларов
Главные героини семейного фильма "Двое: я и моя тень" разместились на 8 месте, заработав также немного больше, чем 400 миллионов долларов.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен / Instagram / @marykateandashleyo
7. Амитабх Баччан – 400 миллионов долларов
Одному из самых популярных актеров индийского кино удалось опередить даже голливудских актеров. Несмотря на то, что его заработок также составляет 400 миллионов долларов, он занял в списках самых богатых актеров седьмое место.
Амитабх Баччан / Instagram / @amitabhbachchan
6. Мел Гибсон – 425 миллионов долларов
Звезда фильмов "Храброе сердце" и "Смертельное оружие" с небольшим отрывом оторвался от предыдущей четверки. Именно поэтому занял шестое место в рейтинге.
Мел Гибсон / Instagram / @melgibson_fanpage
5. Джордж Клуни – 500 миллионов долларов
Закрыть топ-5 самых богатых актеров 2019 выпала честь Джорджу Клуни. "От заката до рассвета", "Бэтмен и Робин" и "Скорая помощь" – именно в этих картинах актер сыграл свои самые выдающиеся роли в начале карьеры
Джордж Клуни / Instagram / @giltman
4. Том Круз – 570 миллионов долларов
56-летний Том Круз твёрдо закрепился в первой пятерке самых богатых актеров. В 2018 году он сыграл главную роль в фильме "Миссия невыполнима: Фолаут". Не исключено, что именно эта картина принесла ему наибольший доход.
Том Круз / Instagram / @tomcruise
3. Шахрух Хан – 600 миллионов долларов
В первую тройку ворвался индийский актер, телеведущий и продюсер. В 2018 году он сыграл главную роль в драматическом индийском фильме Zero ("Ноль"). В Болливуде кинокартина пользовалась большим успехом. Поэтому, вероятно, своим заработкам он может благодарить именно ее.
Шахрух Хан / Фото из открытых источников
2. Тайлер Перри – 600 миллионов долларов
На втором месте оказался американский актер Тайлер Перри, однако его состояние за 2018 оказались примерно одинаковыми с Шахрух Ханом.
Тайлер Перри / Instagram / @tylerperry
1. Опра Уинфри – 3,2 миллиарда долларов
Триумфатором рейтинга стала телеведущая Опра Уинфри. Ей удалось опередить своего предшественника почти в шесть раз. Согласно данным, в 2018 году она заработала 3,2 миллиарда долларов.
Опра Уинфри / Фото из открытых источников