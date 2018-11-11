Умер президент крупнейшего фестиваля комиксов Джон Роджерс

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Умер президент крупнейшего фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс
Умер президент крупнейшего фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс / Фото из соцсетей

В субботу, 10 ноября, умер президент крупнейшего международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс в возрасте 58-ти лет.

Об этом сообщили на официальном аккаунте Comic-Con в Twitter.

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Известно, что причиной смерти президента Comac-Con Роджерса стал рак мозга.

Джон Роджерс был неизменным президентом фестиваля 32 года. Благодаря ему ежегодно увеличивалось количество поклонников фестиваля, который стал крупнейшим и самым престижным фестивалей такого рода в мире.

У него остались жена, сестра и брат. Вместо цветов семья предложила сделать пожертвования Американской ассоциации опухоли головного мозга или Американскому союзу гражданских свобод,
– сказано в сообщении.

Поклонники фестиваля комиксов с большим сожалением отреагировали на новость о смерти Роджерса, отметив, что его любовь к делу была безграничной. Некоторые даже заговорили об открытии зала в честь президента в музее фестиваля.

Что известно о Comic-Con?
Это международная ежегодная выставка комиксов, проходящая в городе Сан-Диего (США) уже почти 50 лет. Также фестиваль включает в себя элементы, связанные с телесериалами, аниме и видеоиграми. За годы своего существования она сумела найти поклонников и последователей по всему миру.

Теги: Новости США LifeStyle Новости культуры Потери
Источник: 24 канал
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