Скорость, энергия, оптимизм: Белла Хадид снялась для рекламного кампейна Michael Kors

14 Читати новину українською
Белла Хадид
Белла Хадид / www.gettyimages.com

Супермодель Белла Хадид снялась в новой рекламной кампании второй линейки американского бренда Michael Kors – MICHAEL Michael Kors весна-лето 2019.

Дизайнер бренда Майкл Корс заявил, что Белла Хадид – это "квинтэссенция современного стиля jet-set" и она находится в движении "24/7".

Читайте также: В латексе: Дуа Липа повторила соблазнительный образ Тины Кароль – фото

Он добавил, что новая коллекция станет воплощением универсальности и символом нынешнего времени.

Смотрите видео: кампейн Michael Kors весна–лето 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michael Kors (@michaelkors)

В линейке мужской крой будет сочетаться с женским, а также спортивные силуэты, которые станут более женственными и универсальными. Также появились новые вариации классических сумок-тоут, рюкзаков, поясных сумок.

Белла Хадід
Белла Хадид /  Michael Kors весна-літо 2019

Белла Хадід
Белла Хадид / Michael Kors весна-літо 2019

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадид Стиль и мода
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
29 января 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 198
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
770
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 556
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 681
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
956
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 915
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук