Скорость, энергия, оптимизм: Белла Хадид снялась для рекламного кампейна Michael Kors

Супермодель Белла Хадид снялась в новой рекламной кампании второй линейки американского бренда Michael Kors – MICHAEL Michael Kors весна-лето 2019.

Дизайнер бренда Майкл Корс заявил, что Белла Хадид – это "квинтэссенция современного стиля jet-set" и она находится в движении "24/7".

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Он добавил, что новая коллекция станет воплощением универсальности и символом нынешнего времени.

Смотрите видео: кампейн Michael Kors весна–лето 2019

В линейке мужской крой будет сочетаться с женским, а также спортивные силуэты, которые станут более женственными и универсальными. Также появились новые вариации классических сумок-тоут, рюкзаков, поясных сумок.



Белла Хадид / Michael Kors весна-літо 2019



Белла Хадид / Michael Kors весна-літо 2019