"Четырехдневная" экс-супруга Николаса Кейджа требует денег от актера

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Николас Кейдж и Эрика Койке
Николас Кейдж и Эрика Койке / Byrdman / BACKGRID

На днях 55-летний голливудский актер Николас Кейдж ошеломил мир рекордно быстрым разводом. 25 марта актер женился на 23-летней визажистке Эрике Койке, с которой брак продлился всего 4 дня. Однако девушка заявила, что официально согласится на развод со знаменитостью тогда, когда Кейдж выплатит ей отступные.

Пока неизвестно, какую сумму требует визажистка. Эрика также заявила, что из-за такого поступка актера пострадала ее репутация, ведь ради него она пожертвовала своей карьерой. Об этом сообщает издание TMZ.

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Кроме того, Койке требует у звезды, чтобы тот оплатил ее судебные издержки. Добавим, что в день бракосочетания, по словам очевидцев, актер был пьян. Тогда Николас кричал на весь зал, что бывший бойфренд Эрики – наркодилер, поэтому она с легкостью отнимет у него все состояние после свадьбы. Но девушка была смущена от таких заявлений и даже пробовала успокоить Кейджа. Она говорила ему: "Я не прошу тебя жениться", – рассказал очевидец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

Что известно о личной жизни Николаса Кейджа?Первой женой актера была Патриция Аркетт. Пара расписалась в 1995 году, а уже через 6 лет объявила о разводе. Следующей возлюбленной, с которой Николас Кейдж женился, была Лиза Мария – дочь легендарного певца Элвиса Пресли. Официально влюбленные расстались в 2004-м. Позже голливудский актер имел длительный роман с официанткой Элис Ким, но в 2016 году они разошлись. У пары есть 12-летний сын Кал-Эла Коппола.

После этого он женился на визажистка Эрике Койке и через четыре дня развелся.

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные разводы
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