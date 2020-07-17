В Украине усиленно работают над съемками сериала "Большие Вуйки 2". Одной из актрис фильма стала Надежда Мейхер, которая сыграет роль возлюбленной главного героя Ивана Петрука. Сейчас в сети звезда опубликовала первые кадры со съемочной площадки.

Надежда Мейхер поделилась фотографиями на инстаграм-странице, привлекая внимание своих подписчиков к кино-новинке 2020 года. В блоге актриса рассекретила наряд, в котором зрители увидят ее героиню в сериале "Большие Вуйки 2". Надежда Мейхер будет красоваться в ленте в голубом платье со скромным вырезом, а сельский колорит образа поможет создать разноцветный платок, который актриса завязала на голове.

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"Съемки сериала "Большие Вуйки 2" продолжаются... Премьера состоится уже осенью. И вообще осенний сезон обещает быть интересным и ярким", – написала под фото Надежда Мейхер.

Вероятно, актриса намекнула поклонникам на еще один проект, в котором может появиться до конца 2020 года. Надежду Мейхер пригласили стать участницей нового сезона "Танцев со звездами". И, кажется, знаменитая украинка согласится присоединиться к проекту.

Что известно о "Больших Вуйках 2"

"Большие Вуйки 2" станут продолжением одноименного комедийного сериала 2019 года. В предыдущей части гуцулы Иван Петрук, Бодя, Штефко и Василий Микитюк боролись с бюрократией в городе и таки добились выделения средств на ремонт дороги. С этим в село пришли и первые инвестиции: там построили большой отель, который стал привлекать туристов. Однако без курьезных приключений главные герои не могут обойтись, поэтому зрителей ждет новая порция юмора.

Привлекает внимание киноманов и звездный состав сериала, ведь здесь сыграло немало знаменитых актеров и артистов. Так, в "Больших Вуйках 2" можно будет увидеть: