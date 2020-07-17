Украинский дизайнер и модельер Андре Тан неутомимо делится советами для модниц с различными формами и типами фигуры. Он отметил, что неидеальные ножки можно скрыть за одеждой и при этом выглядеть стильно. Какие образы противопоказано выбирать, а которыми необходимо дополнить свой гардероб, читайте на LifeStyle 24.

Фэшн-эксперт Андре Тан в этом летнем сезоне щедр на советы для тех, кто хочет быть в тренде и выглядеть стильно. Однако далеко не всем модницам подойдут короткие платья и облегающие брюки. В инстаграм-профиле дизайнер рассказал, какие вещи помогут скрыть неидеальные ножки.

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Как скрыть неидеальные ножки?

Даже летом красавицы могут уверенно чувствовать себя, скрыв свои ножки за брюками или длинными юбками. На первый взгляд выбор образов в таком случае невелик, однако Андре Тан доказывает, что гардероб модниц с неидеальными ножками разнообразный и трендовый. Итак, для выходов следует выбирать:

брюки-палаццо (желательно с разрезами, ведь это хит летнего сезона);

юбки-гофре;

кюлоты;

юбки-карандаш (длины на ладонь ниже колена)

платья и юбки длины макси.

Что не стоит надевать?

Именно эти трендовые вещи Андре Тан не рекомендует выбирать тем, у кого кривые ножки, ведь они только подчеркнут их неидеальность: