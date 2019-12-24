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Сладкое свидание: как проводят время без детей Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

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Раан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Instagram / @vancityreynolds

Звездные супруги, которые вместе уже более семи лет, не теряют возможности по-юношески развлечься без детей. На днях голливудские актеры вместе со своими друзьями посетили музей мороженого на Манхэттене, чем Блейк Лайвли поделилась на страницах своего инстаграма.

Семья актеров, которая в начале октября пополнилась благодаря рождению дочери, неохотно раскрывает секреты образцового брака, а тем более редко делятся семейными кадрами с совместного досуга. Однако недавно Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли все же решили доказать общественности, что отцовство и супружеская жизнь не превратили их отношения в рутинные.

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Вместе с близким окружением голливудские актеры посетили самую вкусную интерактивную выставку в США. Они весело провели время в музее мороженого, сняв свои неподдельные впечатления от увиденных сладких инсталляций. Эмоциональными фотографиями Блейк Лайвли поделилась со своими поклонниками на страницах социальных сетей.

раян рейнольдс
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с друзьями / Instagram / @blakelively


Райан Рейнольдс в музее мороженого / Instagram / @blakelively

Для отдыха с близкими Блейк Лайвли выбрала стильный наряд, надев платье свободного кроя, обувь на каблуках и пальто нюдового оттенка. Свой игривый образ 32-летняя актриса дополнила полосатыми серьгами розового цвета и легким макияжем. 

Блейк Лайвлі
Блейк Лайвли в музее мороженого / Instagram / @blakelively

блейк лайвлі
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с друзьями / Instagram / @blakelively

Ранее актер признался, что в восторге от отцовства. Но Рейнольдс не скрывает, что иногда им с женой бывает очень сложно с тремя маленькими девочками, однако все заботы забываются, когда звездные родители видят своих дочерей. Сейчас пара воспитывает 4-летнюю Джеймс и 3-летнюю Инес, имя новорожденной крохи пока держат в тайне от общественности.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Блейк Лайвли рейтинги
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