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Слава Каминская показала фото из роддома: Так выглядит любовь

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Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram / @babaslavka

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская в День матери поделилась трогательными фотографиями из роддома, где держит своих детей на груди.

Материнство – лучшее, что может случиться с женщиной. Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. Этот праздник по-настоящему особенный, ведь мамочка играет чрезвычайно важную роль в жизни каждого человека. По этому случаю звезды шоу-бизнеса делятся приятными моментами, связанных с мамами, а также рассказывают личные материнские истории. Трогательное сообщение появилось на инстаграм-странице Славы Каминской.

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Артистка вылодила архивные фотографии, на которых изображена сразу после родов. Она плачет от счастья, ведь держит на груди ценные подарки судьбы – крошечного сынишку и дочь.

Самое прекрасное, что может произойти с женщиной. Вот так выглядит любовь! Мама, спасибо за жизнь. С Днем матери,
– написала в публикации певица.

На первом кадре она позирует с сыном Леоном, который родился в декабре 2014 года.

Слава Камінська
Слава Каминская с сыном Леоном / Instagram / @babaslavka

На второй фотографии изображены слезы радости мамы, которая увидела свою долгожданную кроху. Слава прижимает к сердцу маленькую Лауру, которая появилась на свет через год после своего братика.

Слава Камінська
Слава Каминская с дочерью Лаурой / Instagram / @babaslavka

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle День матери Звездные родители Слава Каминская
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