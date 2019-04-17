Слава из "НеАнгелов" обнажила пышную грудь в сексуальном наряде: 18+

Популярная украинская певица Слава Каминская, которая является одной из солисток группы "НеАнгелы", взбудоражила сеть горячими снимками. На снимках артистка показала пышный бюст в сексуальной одежде.

Слава Каминская любит удивлять своих поклонников яркими и привлекательными образами. Певица часто появляется в сети в приталенных платьях с пикантным декольте и купальниках. Очередные фотографии Славы из "НеАнгелов" вызвали настоящий фурор в ее блоге.

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На этот раз артистка предстала перед подписчиками ее Instagram-страницы в белом платье с золотым принтом. Наряд Славы Каминской имел сексуальную зону декольте, в которой было видно пышную грудь без бюстгальтера. Смелый образ она дополнила волнистыми волосами и макияжем.

"Всем известно железное правило: к вам относятся так, как вы сами к себе. Если не можете сказать о себе: "Я такая классная?", то и другие не могут сказать этого о вас", – поделилась Слава Каминская.

Кроме этого, звезда примерила стильный леопардовый купальник. В нем Слава Каминская также подчеркнула пышные формы, которые вызвали шквал комплиментов. Поклонники певицы засыпали ее комплиментами и емоджи.