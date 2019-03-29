Слава из "НеАнгелов" показала сексуальные кадры в нижнем белье: 18+

Вокалистка популярной группы "НеАнгелы" Слава Каминская любит удивлять своих поклонников пикантными снимками. На днях она показала, как похудела после особой диеты, засветив свое стройное тело в нижнем белье.

Несмотря на насыщенные съемки, участие в концертах и ​​многочисленные интервью Слава Каминская всегда находит свободное время для поклонников. В сети она с радостью делится кадрами из частной жизни и даже кулинарными рецептами. Не забывает Слава демонстрировать свое соблазнительное тело.

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Так, звезда опубликовала горячий ролик, в котором похвасталась стройной фигурой в темном кружевном белье. Артистка использовала эффектный фильтр, который добавил обаяния кадрам. Таким образом Слава Каминская решила продемонстрировать действенность интервальной диеты.

Коротко о интервальным голодании. Я результатом довольна, но куда спряталась грудь. Мужчина сказал – слишком худая, поэтому начинаю интервальные отъедания,

– с юмором рассказала Слава Каминская.

В одном из интервью звезда призналась, что начала диету после того, как метод испытала ее мама. Теперь Слава Каминская питается в течение 6 часов – с 12 до 18, после чего только пьет воду. Всего за несколько недель артистка потеряла более 3 килограмм и откровенно заявила, что весит 54,2. Кроме этого, Слава заметила, что даже без регулярных занятий спортом стала стройнее, а ее кожа выглядит значительно лучше. Это подтвердили и подписчики ее блога, которые засыпали певицу комплиментами.