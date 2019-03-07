Слава Каминская из "Неангелов" рассказала главный секрет своей стройности: интересные детали

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Слава Каминская открыла секреты своей диеты
Слава Каминская открыла секреты своей диеты / Instagram / @babaslavka

Певица Слава Каминская знает, как каждый день выглядеть потрясающе. Солистка группы "Неангелы" решила поделиться своим секретом успеха, рассказав поклонникам детали своей диеты.

Упорные тренировки, строгая диета и ограничения в еде – в основном такие методы используют знаменитости, чтобы поддерживать стройную фигуру. А вот украинская певица Слава Каминская нашла другой способ выглядеть потрясающе.

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Артистка в своем блоге призналась, что использует диету, при которой может кушать все, что ей заблагорассудится. При этом Слава Каминская откровенно рассказала, что с легкостью может наслаждаться даже едой из фаст-фудов, в частности, бургерами. И чтобы все сладости или калорийная пища не навредили фигуре, знаменитость потребляет ее в определенное время.

18 часов мама ничего не ест вообще, а 6 часов ест абсолютно все, что ей вздумается, учитывая бургеры. За месяц – минус 5 килограммов, хотя до этого безуспешно испробовала множество способов,
– призналась Слава Каминская.

Такой, казалось бы, простой рецепт похудения, называется интервальным голоданием. Именно такая диета стала настоящим трендом как в Украине, так и за ее пределами. Сама же Слава Каминская добавила, что каждый человек может выбрать именно тот интервал, который подходит к ее ритму жизни.

"Существуют разные варианты интервалов-16/8, 14/10, 24/0, но суть одна: в более короткий промежуток времени можно есть все, что вздумается, а в другой – нельзя ничего, кроме питья. Как оказалось, это очень популярная методика, благодаря которой люди не только сбрасывают лишний вес, но и улучшают работу организма, снижают риск возникновения многих заболеваний, замедляют старение и улучшают работу мозга", – добавила Слава Каминская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Сейчас артистка анонсировала, что будет придерживаться интервального голодания в течение месяца. Слава Каминская питается в течение 6 часов – с 12 до 18, после чего только пьет воду. В дальнейшем звезда будет рассказывать своим поклонникам, как меняется ее фигура от такой диеты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle Музыка Красота Советы Диеты Здоровое питание
Источник: LifeStyle 24
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