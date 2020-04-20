Слава Каминская отпраздновала Пасху с экс-возлюбленным: фото

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская на праздник Пасхи воссоединилась вместе с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Они отметили Пасху вместе с детьми.

Пасха – это семейный праздник. В этот светлый и радостный день Слава и Эдгар были вместе ради двоих общих детей – Лауры и Леона. Трогательной фотографией артистка поделилась на личной странице в инстаграме.

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Звездные родители и дети позировали на фоне пасхального стола. Они уважают традиции, поэтому собрались все вместе.

Лаура была одета в костюм единорога, а Леон – в черные штаны и рубашку в клетку. Наряд Эдрага состоял из бежевой футболки и светлых джинсов.

Слава для праздничного обеда выбрала розовую футболку с надписью голубого цвета и джинсы. Волосы уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глаза.

"Со светлым праздником вас! Христос Воскрес!", – написала в публикации знаменитость.